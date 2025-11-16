  • Huế ngày nay Online
Truy thu hơn 13,5 tỷ đồng từ các mỏ vật liệu xây dựng

HNN.VN - Sáng 19/11, đại diện Phòng Quản lý Tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Thanh tra thành phố vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn. Qua kết luận cho thấy nhiều sai phạm, chủ yếu thuộc về doanh nghiệp khai thác mỏ.

Một mỏ đất ở phường Phong Điền được cấp phép khai thác (Ảnh minh họa)

Theo quy hoạch được phê duyệt năm 2017, Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) có 86 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng với diện tích hơn 1.319 ha. Quy hoạch này đã được tích hợp vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 theo Quyết định 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra 27 mỏ của 22 doanh nghiệp; trong đó 18 mỏ được kiểm tra toàn diện hồ sơ thăm dò, khai thác, vận chuyển và 27 mỏ được rà soát nghĩa vụ tài chính. Các thủ tục hành chính, quy trình ban hành văn bản của cơ quan chuyên môn về cơ bản đảm bảo tiến độ; tuy nhiên, khi kiểm tra sâu hồ sơ cấp phép, có một số tồn tại được ghi nhận.

Qua đối chiếu 7/40 giấy phép thăm dò được cấp trong kỳ, có 2 hồ sơ chưa được công khai theo đúng yêu cầu. Trong 18 mỏ được thanh tra, có giấy phép thăm dò và khai thác chưa thống nhất theo mẫu quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; một số hồ sơ thiếu phụ lục kỹ thuật theo quy định chuyên ngành. Đáng chú ý, tại nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản, vi phạm diễn ra phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường, báo cáo kỹ thuật và kê khai sản lượng. Có 5 mỏ chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số đơn vị chậm nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường và tiền thuê đất. 6 mỏ chưa lập đầy đủ bản đồ hiện trạng, báo cáo thống kê trữ lượng; 2 đơn vị thống kê sản lượng qua trạm cân không đầy đủ...

Từ các sai phạm, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành 14 quyết định truy thu với tổng số tiền hơn 13,5 tỷ đồng, gồm 11,62 tỷ đồng thuế tài nguyên và 1,9 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường.

