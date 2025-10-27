  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/10/2025 19:00

Điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua phường Hương Trà

HNN.VN - Đến 17h ngày 27/10, Công an phường Hương Trà tiếp tục điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Di dời khẩn hàng chục hộ dân tránh lũSẵn sàng di dời hàng trăm hộ dân tại các điểm sạt lở

Tại phường Hương Trà, hiện, Quốc lộ 1A đi qua địa bàn ngập trên 0,5m. Tình trạng ngập diện rộng đang xảy ra ở các Tổ dân phố Lai Thành 1, Lai Thành 2, Sơn Công 1, Giáp Ba, Giáp Tư, 4, 5, 7, Long Khê… Mức độ ngập từ 0,5 - 1,5m.

Một số tuyến đường nội thị như Sông Bồ, Trần Quốc Tuấn, Lý Thái Tông, Bửu Kế... ngập từ trên 0,5m. Riêng tuyến Tôn Thất Bách ngập hơn 1,5m với chiều dài gần 1km.

Do ngập sâu và nước chảy siết, Công an phường Hương Trà đã chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố  thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn trên tuyến đường QL1A qua địa bàn bị ngập lụt.

 Công an P. Hương Trà phối hợp lực lượng CSGT CATP phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn

“Ngoài điều tiết giao thông, lực lượng cũng đã kêu gọi một số xe tải, xe khách… hỗ trợ 2 bệnh nhân trên 60 tuổi đến BVTW Huế KV2 và những người lỡ đường về nhà an toàn. Qua đây, chúng tôi cũng xin ghi nhận, cảm ơn nghĩa cử của những lái xe nói trên”, Trung tá Hoàng Thế Anh - Trưởng Công an P. Hương Trà chia sẻ.

Đến 17h ngày 27/10, Công an phường Hương Trà tiếp tục phối hợp, hỗ trợ người dân trên địa bàn di dời đến nơi an toàn. Theo kế hoạch, toàn phường có 188 hộ dân cần di dời. Đến nay, đã di dời được 50 hộ/196 khẩu.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đến thị sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn phường Hương Trà, đồng thời, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và một số hộ ở nơi ngập sâu, người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn…

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
Hương TràCông an Hương Tràđiều tiết giao thôngngập sâudi dời
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều tuyến giao thông ngập sâu, người dân đi lại bằng thuyền

Mưa to ở thượng nguồn cùng với việc điều tiết hồ chứa, khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập sâu. Hiện trên địa bàn thành phố nhiều tuyến giao thông đã ngập sâu như Nguyễn Lộ Trạch, Tố Hữu, Hoàng Lanh…, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Nhiều tuyến giao thông ngập sâu, người dân đi lại bằng thuyền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top