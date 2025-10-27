Điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua phường Hương Trà

Tại phường Hương Trà, hiện, Quốc lộ 1A đi qua địa bàn ngập trên 0,5m. Tình trạng ngập diện rộng đang xảy ra ở các Tổ dân phố Lai Thành 1, Lai Thành 2, Sơn Công 1, Giáp Ba, Giáp Tư, 4, 5, 7, Long Khê… Mức độ ngập từ 0,5 - 1,5m.

Một số tuyến đường nội thị như Sông Bồ, Trần Quốc Tuấn, Lý Thái Tông, Bửu Kế... ngập từ trên 0,5m. Riêng tuyến Tôn Thất Bách ngập hơn 1,5m với chiều dài gần 1km.

Do ngập sâu và nước chảy siết, Công an phường Hương Trà đã chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn trên tuyến đường QL1A qua địa bàn bị ngập lụt.

Công an P. Hương Trà phối hợp lực lượng CSGT CATP phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn

“Ngoài điều tiết giao thông, lực lượng cũng đã kêu gọi một số xe tải, xe khách… hỗ trợ 2 bệnh nhân trên 60 tuổi đến BVTW Huế KV2 và những người lỡ đường về nhà an toàn. Qua đây, chúng tôi cũng xin ghi nhận, cảm ơn nghĩa cử của những lái xe nói trên”, Trung tá Hoàng Thế Anh - Trưởng Công an P. Hương Trà chia sẻ.

Đến 17h ngày 27/10, Công an phường Hương Trà tiếp tục phối hợp, hỗ trợ người dân trên địa bàn di dời đến nơi an toàn. Theo kế hoạch, toàn phường có 188 hộ dân cần di dời. Đến nay, đã di dời được 50 hộ/196 khẩu.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đến thị sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn phường Hương Trà, đồng thời, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và một số hộ ở nơi ngập sâu, người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn…