Tạm hoãn tổ chức phỏng vấn vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025

Thí sinh thi phần thi trắc nghiệm trên máy tính sáng nay

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen) dự báo gây mưa lớn, ngập lụt diện rộng trên địa bàn thành phố, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Huế đã ban hành Thông báo số 4991/TB-HĐTDCC về việc tạm hoãn tổ chức thi phỏng vấn vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 23/10/2025 (thứ Năm). Theo đó, phần thi phỏng vấn sẽ được dời sang ngày 25/10/2025 (thứ Bảy), địa điểm và hình thức giữ nguyên như kế hoạch.

Trước đó, 339 thí sinh đã hoàn thành phần thi viết trên máy tính gồm 70 câu hỏi để đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và năng lực thực thi công vụ. Theo thể lệ, kết quả xét tuyển được tính theo thang 100 điểm, trong đó bài thi viết chiếm 70% và phỏng vấn chiếm 30%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (thứ 2, từ trái qua) kiểm tra công tác tổ chức thi sáng nay

Kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận hội Hồng tuyển dụng và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm an toàn, đúng quy chế. Đồng thời đề nghị tiếp tục chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi, bố trí lịch thi hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Ông Bình nhấn mạnh: “Công tác tuyển dụng phải thật sự khách quan, minh bạch, lựa chọn đúng người có năng lực, phẩm chất, tâm huyết với công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức hành chính chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của thành phố Huế trong giai đoạn mới”.