Có thể thấy, những đổi mới trong phương thức hoạt động, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và mô hình tăng trưởng, phát triển mới của đất nước đang được định hình ngày càng rõ nét, với những quyết sách ngày càng toàn diện, cụ thể, sâu sát và hiệu quả hơn, tốc độ ngày càng nhanh hơn, kịp thời hơn trước yêu cầu mới.

Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội đã dành phần lớn thời lượng cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật

Thêm những bước đột phá mới về thể chế

Bế mạc ngày 21/11, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội đã dành phần lớn thời lượng cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật; trong đó, đã quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng, thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.

Đáng chú ý, 3 trong số 5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các cơ chế thí điểm, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế.

Phần lớn các dự án luật, nghị quyết là do Chính phủ trình, tất cả đều được xây dựng và tiếp thu, giải trình các ý kiến một cách rất trách nhiệm, nghiêm túc, kỹ lưỡng, với chất lượng cao nhất và bảo đảm tiến độ.

Đơn cử, với nhóm 3 dự án luật gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), chỉ tính riêng từ ngày 16/10 (ngay trước khi Kỳ họp khai mạc) cho đến khi các luật được thông qua, các Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu đã có tới 3 cuộc họp rà soát. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 ngày 4/11 cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật.

Có thể nói, kết quả lập pháp tại Kỳ họp đã tiếp tục tạo những đột phá mới về hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, yêu cầu quan trọng đặt ra hiện nay là thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, pháp luật mới để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, vướng mắc, khó khăn, huy động hiệu quả hơn nguồn lực từ trong và ngoài nước cho phát triển.

Cũng trong ngày cuối cùng của Kỳ họp, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua tỉnh Sơn La).

Theo Bộ Xây dựng, ba tuyến cao tốc là những trục kết nối liên vùng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Đặc biệt, khi tuyến Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ có đường cao tốc.

Đánh giá về sự phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và chuyên gia ghi nhận tinh thần đồng hành chặt chẽ, đi sâu, bám sát thực tiễn đời sống và giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá năm 2026 ghi nhận những cải cách rất mạnh mẽ, đặc biệt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm mạnh chưa từng có; cũng như đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Dù khâu thực thi vẫn cần tiếp tục được cải thiện và đây cũng là trọng tâm ưu tiên của Chính phủ thời gian tới, song ông cho biết, khảo sát vừa qua của VCCI với hơn 1.500 doanh nghiệp đã cho thấy những cảm nhận rất rõ về tiết giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Mặt khác, theo ông Tuấn, "để đánh giá về sự hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thì hãy nhìn vào con số vốn FDI đăng ký đạt kỷ lục gần 55 tỷ USD, lượng vốn thực hiện đạt 24 tỷ USD trong 10 tháng", trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động rất rủi ro.

"Chúng ta có những luồng xanh, nếu nhà đầu tư vào khu công nghiệp trước đây có thể mất vài tháng thì hiện nay chỉ mất vài ngày, một số nơi thậm chí còn nhanh hơn. Chúng ta đã cải thiện rất mạnh mẽ về hạ tầng, bảo đảm năng lượng và đặc biệt là chất lượng nhân sự, nhân lực", ông Tuấn nói.

Đồng thời, Chính phủ đã đưa ra rất nhiều gói chính sách rất mạnh để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân trong nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tránh tình trạng khu vực FDI và khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước "lệch pha" nhau trong phát triển.

Chung tay chèo lái, tạo thêm động lực cho con thuyền ASEAN

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 49, xác định ASEAN tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có những đóng góp quan trọng vào thành quả chung, tạo thêm động lực đưa con thuyền ASEAN mạnh mẽ tiến lên phía trước trong thực tiễn đầy biến động.

Việt Nam đã thể hiện thiện chí và ủng hộ nước Chủ tịch Philippines, đóng góp tích cực trong thảo luận, đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến thiết thực, mang tầm chiến lược, định hướng hợp tác ASEAN trong thời gian tới, đặc biệt là việc kiến tạo hòa bình, ổn định - yếu tố then chốt cho phát triển. Việt Nam cũng đã thể hiện vai trò dẫn dắt trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Công, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Nhân dịp này, các cuộc tiếp xúc song phương của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Lãnh đạo các nước và đối tác của ASEAN đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các đối tác.

Lãnh đạo các quốc gia ASEAN và đối tác cùng các chuyên gia quốc tế đánh giá cao các ý kiến đề xuất của Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp nhằm tăng cường liên kết, nâng cao sức cạnh tranh, khả năng tự cường của ASEAN trong tình hình mới.

Theo các chuyên gia, thông điệp của Việt Nam về việc ASEAN chủ động định hình quan hệ với các đối tác bên ngoài góp phần củng cố năng lực hành động tập thể của Hiệp hội trước cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các nước lớn. Những đề xuất này nhìn chung phù hợp với các ưu tiên hiện có của ASEAN và có thể giúp duy trì đà hợp tác ngay cả sau nhiệm kỳ Chủ tịch của Philippines.

Ngoài Hội nghị cấp cao ASEAN, trong tuần, lãnh đạo Chính phủ còn có hàng loạt hoạt động đối ngoại đa phương và song phương quan trọng khác.

Hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt về năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng, kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa hai nước qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi…

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gặp Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga; tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Indonesia. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội kiến Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA)…

Tại một diễn đàn đa phương quan trọng khác, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm, chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng trong chuyến công tác này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ; gặp Thư ký điều hành Công ước của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand và lãnh đạo các ngân hàng Standard Chartered và HSBC.

Ông tới thăm, làm việc tại Khu Công nghệ cao Ostim, tìm hiểu mô hình kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức đầu tư, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng và đặc biệt quan tâm tới con người

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng với quyết tâm cao và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục là mạch chỉ đạo xuyên suốt, trọng tâm của lãnh đạo Chính phủ trong tuần.

Chủ trì phiên họp thứ 3 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua thực chất, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng nơi, đúng lúc, qua đó đóng góp trực tiếp và gián tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động các nguồn lực phát triển.

Dành sự quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp trồng người và tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Những thông điệp quan trọng trong dịp này được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới. Đồng thời, phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng.

Văn hóa, giáo dục và con người Việt Nam cũng là những "từ khóa" nổi bật khi Phó Thủ tướng Phan Văn Giang chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc; Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Điện Biên; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam tại Cà Mau…

Theo lĩnh vực phụ trách, các hoạt động của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu khi dự chuỗi sự kiện ngành xây dựng, ông nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu nâng cao chất lượng phát triển ngành này, ngành giữ vị trí nền tảng, có vai trò kiến tạo không gian phát triển, "đi trước mở đường" cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại cuộc họp về tổ hợp công nghiệp đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tính toán phương án đầu tư phù hợp, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực; nhấn mạnh mục tiêu xây dựng năng lực tự chủ công nghiệp đường sắt của quốc gia, không phải của riêng từng doanh nghiệp.

Tiếp lãnh đạo các Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) và Công ty ib vogt (Đức), Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh ưu tiên các dự án điện có khả năng phát điện trước năm 2030 và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Về quốc phòng – an ninh, Phó Thủ tướng Thường trực đã chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Trong khi đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng để xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo của Bộ Quốc phòng nghiên cứu về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đồng chủ trì Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về thể chế, chính sách, nguồn lực; tài chính, đầu tư, hạ tầng, thị trường, công nghệ; tổ chức thực hiện. Tiếp lãnh đạo tập đoàn dược phẩm đa quốc gia hàng đầu thế giới MSD, bà đề nghị nghiên cứu, đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, vaccine tại Việt Nam và cam kết chuyển giao công nghệ thực chất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng có các cuộc làm việc với các địa phương Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đưa ra các định hướng, giải pháp triển khai trong những tháng cuối năm, bảo đảm đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất có thể.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới"; chủ trì Hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ông cũng kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai, tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, chiến lược tại Cà Mau.

Các hoạt động của lãnh đạo Chính phủ cho thấy sự phân công, phối hợp nhịp nhàng, kết nối chặt chẽ trong giải quyết các nhiệm vụ cho các mục tiêu trước mắt với các nền tảng dài hạn, giữa đòi hỏi "nhanh, mạnh" và yêu cầu "bền vững", thông qua hoàn thiện thể chế, đầu tư cho hạ tầng, năng lượng, chăm lo văn hóa, giáo dục, an sinh, bảo đảm quốc phòng – an ninh, mở rộng không gian hợp tác, không gian phát triển, tăng cường nội lực, năng lực chống chịu và tự chủ của đất nước, của nền kinh tế trước mọi biến động.