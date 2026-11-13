Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chương trình " Người Gần Nhất" - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Đây là hoạt động trọng điểm thiết thực hướng tới Ngày Cộng đồng chính thức (23/11), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Với thông điệp "Ngày Cộng đồng - Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái", sáng kiến do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng nhằm kiến tạo một không gian hành động mở, nơi mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đều có thể lựa chọn những việc làm thiết thực, phù hợp với nguồn lực của mình để đóng góp cho cộng đồng. Sự kiện gắn với tổng kết đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng" và được triển khai theo phương thức "cả nước cùng hành động".

Các hoạt động tập trung vào năm nhóm trọng tâm: hành động nhân đạo trực tiếp nhằm thăm hỏi, hỗ trợ người yếu thế; kết nối sự sống thông qua thúc đẩy hiến máu tình nguyện và vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người; xây dựng cộng đồng an toàn gắn với tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích và ứng phó thiên tai; vận động toàn xã hội cùng hành động; kết nối và duy trì thường xuyên các mạng lưới tình nguyện nhân đạo.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2031 với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, với Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai bên tập trung đẩy mạnh giáo dục lòng nhân ái, củng cố tổ chức Chữ thập đỏ trong trường học, xây dựng mô hình "Trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng". Nội dung phối hợp chú trọng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa thiên tai, bồi dưỡng thủ lĩnh trẻ và thúc đẩy chuyển đổi số để ghi nhận sáng kiến của học sinh, sinh viên.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chương trình hợp tác hướng tới chuyển dịch mạnh mẽ từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và hành động sớm trước thiên tai, thảm họa. Hai bên sẽ phối hợp nâng cao năng lực cho lực lượng Chữ thập đỏ cơ sở, ứng dụng công nghệ số trong cảnh báo rủi ro, điều phối cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi bền vững thông qua xây dựng nhà ở an toàn, cung cấp nước sạch, phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ ký kết, Chương trình "Người gần nhất" chính thức được ra mắt dưới dạng thương hiệu xã hội mở do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, với sự đồng hành khởi xướng của Công ty Cổ phần VCCorp và Báo Tuổi Trẻ, cùng sự chung tay của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Niềm Tin Số Hà Nội, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế người có mặt đầu tiên bên nạn nhân khi xảy ra sự cố thường là người thân, đồng nghiệp hoặc người đi đường, chương trình hướng tới chuẩn mực ứng xử nhân ái của người Việt hiện đại, cô đọng qua thông điệp: "Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để lan tỏa nhân ái".

Trong giai đoạn đầu từ nay đến tháng 5/2027, "Người gần nhất" tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân bằng hình thức kết hợp ứng dụng công nghệ số và thực hành trực tiếp cùng huấn luyện viên Hội Chữ thập đỏ theo tài liệu đã được Bộ Y tế phê duyệt. Học viên hoàn thành và đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định.

Cùng với với đào tạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phát triển hệ thống Huy hiệu số và "Hồ sơ nhân ái số - Dấu ấn hành trình Người gần nhất" tích hợp trên Cổng Nhân đạo số quốc gia để ghi nhận quá trình rèn luyện kỹ năng, giờ tình nguyện của mỗi cá nhân, đồng thời tôn vinh những câu chuyện người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, việc ký kết hợp tác liên ngành cùng hai sáng kiến cộng đồng mới là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa ba khâu đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031: chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh; phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp tại cơ sở.

Qua đó, biến lòng nhân ái từ nhận thức thành kỹ năng và bản lĩnh sống của mỗi người, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, nhân ái, an toàn và phát triển bền vững.

https://baochinhphu.vn/phat-dong-ngay-cong-dong-lan-thu-nhat-nam-2026-102261122111437577.htm