Mô hình ươm nuôi cây giống trồng rừng tạo việc làm ổn định cho người dân tổ dân phố Phong Mỹ 2, phường Phong Điền.

Có sinh kế, cuộc sống ổn định

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách hơn 60 triệu đồng được vay năm 2022, gia đình chị Trần Thị Thu Ngân, tổ dân phố (TDP) Phong Xuân 2, phường Phong Điền có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Trước đó, do thiếu vốn và kinh nghiệm làm ăn, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Thông qua Chi hội Phụ nữ địa phương, chị Ngân mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, từng bước tạo nguồn thu nhập.

Năm 2023, khi kinh tế gia đình dần ổn định, chị Ngân tiếp tục hỗ trợ con mở dịch vụ may mặc, nhận hàng gia công cho doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Công việc không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn tạo việc làm cho chồng chị trong thời gian nông nhàn. Đến nay, gia đình đã có nguồn thu ổn định, các con được tạo điều kiện học hành.

Câu chuyện của gia đình chị Ngân cho thấy, nguồn vốn được tiếp cận đúng lúc có thể trở thành đòn bẩy để người dân chủ động phát triển kinh tế. Đây cũng là giải pháp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Điền triển khai trong công tác giảm nghèo, thông qua việc kết nối vốn vay, hỗ trợ sinh kế, khuyến khích hội viên phát huy khả năng của mình.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Điền cho biết, hiện Hội quản lý 40 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ hơn 123 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách được kết nối đến hội viên để đầu tư sản xuất, kinh doanh; các hộ vay cơ bản sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng kỳ hạn, không phát sinh nợ xấu.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội còn tổ chức tuyên truyền, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên lựa chọn hướng làm ăn phù hợp. Các mô hình góp vốn xoay vòng, tổ tiết kiệm và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng tạo thêm nguồn lực để những gia đình khó khăn từng bước vươn lên.

Các tổ chức đoàn thể khác ở địa phương cũng góp phần đưa chính sách giảm nghèo đến gần với người dân hơn. Trong đó, Hội Nông dân chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Đoàn Thanh niên hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm kiếm việc làm, khuyến khích lập thân, lập nghiệp tại quê hương. Tùy từng nhóm đối tượng, các hoạt động hỗ trợ được triển khai theo nhu cầu thực tế, giúp người dân có thêm cơ hội cải thiện thu nhập.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, đời sống người dân từng bước được cải thiện, số hộ nghèo trên địa bàn tiếp tục giảm. Đầu năm 2026, toàn phường còn 48 hộ nghèo, giảm hơn 20 hộ so với năm 2025. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã giúp gần 20 hộ thoát nghèo, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Sẻ chia kịp lúc

Nếu hỗ trợ sinh kế giúp người dân có điều kiện thoát nghèo thì sự sẻ chia tại khu dân cư lại là điểm tựa khi các gia đình gặp khó khăn, ốm đau đột xuất. Tại TDP Phong Xuân 2, chương trình “Vốn yêu thương” do Chi hội Phụ nữ duy trì đã trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Nhơn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Phong Xuân 2 cho biết, bên cạnh kết nối nguồn vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, chi hội còn duy trì chương trình “Vốn yêu thương” để kịp thời giúp đỡ những trường hợp ốm đau, hoạn nạn. Những phần hỗ trợ 100 - 200.000 đồng/suất đã góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Ở cấp địa phương, công tác an sinh xã hội được phường Phong Điền chú trọng thông qua việc rà soát, triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp. Giai đoạn 2026 - 2030, HĐND phường đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cùng các nghị quyết liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, chăm lo các đối tượng chính sách.

Các chính sách của phường Phong Điền kế thừa những cách làm hiệu quả tại các xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Thu trước đây; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng. Phường quan tâm hơn đến người có công, gia đình chính sách và những trường hợp khó khăn về việc làm, nhà ở. Cùng với nguồn hỗ trợ của thành phố, phường chủ động cân đối kinh phí để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là vào dịp lễ, Tết…

Ông Trương Minh Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, địa phương xác định giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội phải được thực hiện đồng bộ, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo điều kiện để người dân ổn định lâu dài. Sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong hỗ trợ sinh kế, chăm lo người yếu thế đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội địa phương hiện nay.