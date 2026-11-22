Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng hoa chúc mừng khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái.

Hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy bia Phú Bài được lắp đặt trên diện tích gần 9.500 m², dự kiến tạo ra khoảng 2,23 triệu kWh mỗi năm, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện của nhà máy. Nguồn điện này được đưa trực tiếp vào sản xuất bia.

Dự án tiếp nối dấu mốc mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025. Sau mở rộng, công suất sản xuất của nhà máy tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết, dự án điện mặt trời áp mái nằm trong chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow của Carlsberg. Trong đó, giảm phát thải carbon là một trọng tâm trong lộ trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 trên toàn bộ chuỗi giá trị của Tập đoàn vào năm 2040.

Các đại biểu nhấn nút đưa hệ thống điện mặt trời áp mái vào vận hành.

Nhà máy bia Phú Bài đang áp dụng công nghệ sản xuất bia tiết kiệm năng lượng và lắp hệ thống thu hồi nhiệt để tận dụng lại nguồn nhiệt phát sinh trong quá trình sản xuất. Nhà máy cũng sử dụng hơi nước tạo ra từ nhiên liệu sinh khối để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong quản lý tài nguyên nước và chất thải, nhà máy sử dụng khoảng 2,1 hectolit nước để sản xuất một hectolit bia thành phẩm và đã đạt mục tiêu không đưa chất thải đi chôn lấp từ năm 2026.

Dự kiến đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD

Từ dự án mở rộng đã hoàn thành năm 2025, Carlsberg đang tính đến đợt đầu tư tiếp theo tại Phú Bài. Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch vào tháng 10/2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg đã trao thư cho Chủ tịch UBND TP. Huế bày tỏ ý định đầu tư khoảng 65 triệu USD trong giai đoạn 2026 - 2031. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện định hướng gắn bó lâu dài của doanh nghiệp tại Huế, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, công nghệ và chuyển đổi xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Tại lễ khánh thành, ông Andrew Khan cũng nêu cụ thể hướng sử dụng khoản vốn dự kiến này. Theo đó, Carlsberg muốn hiện đại hóa hoạt động sản xuất tại Phú Bài để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các đại biểu chúc mừng khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận những đóng góp của Carlsberg trong hơn 30 năm gắn bó với Huế qua thương hiệu Huda. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, hoạt động của doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động, đóng góp lớn cho ngân sách đồng thời tham gia nhiều hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố đánh giá kế hoạch tiếp tục đầu tư vào Phú Bài là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư hiện hữu đối với môi trường kinh doanh tại Huế. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Carlsberg ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị, doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng sạch và phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất xanh, góp phần thực hiện định hướng phát triển công nghiệp theo hướng bền vững của thành phố.

Từ góc độ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước. Theo bà, bên cạnh cơ chế, chính sách do chính phủ hai nước xây dựng, sự tham gia và đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi xanh. Hệ thống điện mặt trời tại nhà máy bia Phú Bài là một trong những dự án thể hiện sự hợp tác này.