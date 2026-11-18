Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn (thứ 2, bên trái sang) đến thăm, chúc mừng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huế đã đến thăm, chúc mừng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, chư vị giáo thọ và toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện. Đồng thời mong muốn, Học viện tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết trong công tác giáo dục Phật giáo, đào tạo tăng tài; qua đó khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo Phật giáo uy tín của cả nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Huế.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn khẳng định, sự đồng hành, hỗ trợ của thành phố và các ban, ngành là nguồn động viên quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học cũng như các Phật sự của Giáo hội.





Đồng chí Phan Xuân Toàn (thứ 5, từ trái sang) thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế.

Gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, đồng chí Phan Xuân Toàn ghi nhận những kết quả Trường Kỹ thuật và Công nghệ đạt được trong thời gian qua, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Ông bày tỏ tin tưởng mô hình đào tạo của trường sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp của thành phố Huế. Đồng thời kỳ vọng trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo bắt kịp các xu hướng công nghệ, chú trọng các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ông cũng đề nghị trường tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để gắn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhu cầu thực tế của sản xuất.

Thay mặt tập thể nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy Huế. Ông khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (thứ 4, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại chủng viện Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đại học Huế và Đại chủng viện Huế.

Tại Đại học Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an thành phố đã tặng hoa, chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy nhân dịp ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế; đồng thời gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Đại học Huế nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí Giám đốc Công an thành phố bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo đưa Đại học Huế ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đồng thời mong muốn Đại học Huế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác đến thăm Đại chủng viện Huế. Tại đây, Đại tá Nguyễn Đình Dương gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào, Giám đốc Đại chủng viện Huế cùng toàn thể các linh mục, chủng sinh Đại chủng viện Huế nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày lễ bổn mạng của Đại chủng viện. Đồng chí Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại chủng viện trong công tác đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội; đồng thời mong muốn thời gian tới, Đại chủng viện tiếp tục tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào đánh giá cao mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Đại chủng viện với lực lượng Công an trong thời gian qua. Linh mục khẳng định sẽ tiếp tục đào tạo các linh mục, chủng sinh thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.