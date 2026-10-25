Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, đám cháy bùng phát vào chiều 21/11 tại nhà máy Fonusa Agung Mulia, thuộc huyện Serang, cách thủ đô Jakarta khoảng 50km.

Hình ảnh truyền hình ghi lại trong đêm cho thấy lửa bao trùm một phần nhà máy, trong khi một số đoạn mái nhà đã bị sập. Đến ngày 22/11, nhiều khu vực bên trong cơ sở này vẫn còn cháy, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Quan chức cứu hộ Rizky Dwianto cho biết hiện vẫn còn 39 người chưa được tìm thấy và 4 người khác bị thương. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực triển khai tìm kiếm, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra, làm rõ.

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