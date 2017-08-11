Khuôn viên Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (Ảnh: HUNRE)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chia sẻ về những yêu cầu đặt ra trong đào tạo nhân lực quản lý biển, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ bất cập, nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Phóng viên: Trước yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, công tác quản lý tài nguyên, môi trường và không gian biển ngày càng đòi hỏi những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu. Từ thực tiễn đào tạo, nhà trường nhìn nhận sự thay đổi về yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực này như thế nào?

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương: Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững đang chuyển từ yêu cầu đủ người sang yêu cầu người làm được việc trong một bối cảnh ngày càng phức tạp.

Trước đây, đào tạo thường tập trung vào việc trang bị kiến thức chuyên môn theo từng lĩnh vực. Tuy nhiên, những vấn đề hiện nay như quản lý tài nguyên biển, quy hoạch không gian biển, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đều đòi hỏi sự kết hợp của nhiều ngành khoa học khác nhau. Chẳng hạn, đối với cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn phải am hiểu pháp luật, có khả năng tham mưu chính sách, quản lý tài nguyên, quy hoạch, giám sát môi trường và tổ chức thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với doanh nghiệp, nhu cầu nhân lực lại gắn với việc tuân thủ quy định về môi trường, quản lý chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, kiểm kê phát thải và thực hiện các yêu cầu phát triển bền vững. Trong khi đó, các đơn vị tư vấn, quan trắc và nghiên cứu cần người có khả năng khảo sát hiện trường, vận hành quy trình kỹ thuật, xử lý dữ liệu và xây dựng báo cáo chuyên môn.

Đối với sinh viên, điều quan trọng không chỉ là tiếp thu kiến thức mới mà còn phải biết vận dụng kiến thức vào công việc. Người học cần sử dụng được các công cụ như hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám, công nghệ quan trắc và phân tích dữ liệu; đồng thời có kỹ năng đánh giá hiện trạng, xử lý thông tin và đề xuất phương án có căn cứ khoa học.

Bên cạnh đó, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp, viết báo cáo chuyên môn, sử dụng tiếng Anh và chủ động tiếp cận công nghệ mới cũng ngày càng quan trọng. Mục tiêu cuối cùng là giúp sinh viên chuyển từ có kiến thức sang có năng lực thực hiện công việc.

Phóng viên: Một vấn đề đáng chú ý là trong khi nhu cầu nhân lực quản lý biển được đặt ra ngày càng cao, một số ngành đào tạo chuyên sâu lại khó thu hút người học. Thậm chí, sinh viên được đào tạo đúng chuyên môn nhưng gặp vướng mắc khi tuyển dụng. Thực tế này đặt ra vấn đề gì?

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương: Đây là vấn đề cần được nhìn nhận từ cả phía đào tạo và sử dụng nhân lực. Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức đào tạo thí điểm chuyên ngành Quản lý tài nguyên biển từ năm 2013, xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về quản lý nhà nước, tài nguyên, môi trường và không gian biển.

Tuy nhiên, quá trình đào tạo chuyên ngành này từng gặp những vướng mắc liên quan đến danh mục ngành đào tạo và điều kiện tuyển dụng. Khi tên ngành, mã ngành đào tạo chưa có sự thống nhất với yêu cầu tuyển dụng của một số cơ quan nhà nước, người học có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận vị trí công tác phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo.

Đối với những ngành phục vụ quản lý nhà nước, vấn đề này càng cần được quan tâm bởi các cơ quan tuyển dụng phải căn cứ vào tiêu chuẩn vị trí việc làm và điều kiện về văn bằng, chuyên ngành đào tạo. Vì vậy, việc tháo gỡ những bất cập về cơ chế là cần thiết để người học có điều kiện phát huy năng lực chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (Ảnh: HUNRE)