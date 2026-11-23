Phần biểu diễn ấn tượng của các cháu thiếu nhi lớp tiếng Việt tại Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Tham dự sự kiện có hơn 80 Đại sứ, Cao ủy các nước tại Malaysia cùng phu nhân, phu quân trong Ngoại giao đoàn, đại diện Phụ nữ ASEAN và bạn bè quốc tế tại Kuala Lumpur; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia từ nhiều bang khác nhau đã cùng tham dự.

Tại sự kiện, các đại biểu và khách mời đã trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật phong phú, đặc sắc. Không gian ẩm thực Việt đặc biệt cuốn hút với các món ăn truyền thống như Phở, nem, bánh chưng, bánh giầy, bánh mì…

Điểm nhấn của Ngày Văn hóa là trải nghiệm gói nem truyền thống Việt Nam. Nhiều Đại sứ, Phu nhân bày tỏ sự thích thú với hương vị tinh tế của ẩm thực Việt Nam và tích cực tham gia trải nghiệm.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật múa, hát đặc sắc do cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia trình bày, đặc biệt phần biểu diễn của các cháu thiếu nhi lớp tiếng Việt tại Malaysia đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về văn hóa và con người Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Thị Thúy Nga nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 nói chung và tại Malaysia nói riêng; thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với di sản văn hóa phong phú của Việt Nam và vai trò quan trọng mà văn hóa đóng góp cho bản sắc quốc gia dân tộc.

Bạn bè quốc tế chúc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đánh giá cao sự kiện tổ chức tại Malaysia; đồng thời khẳng định những nét đẹp văn hóa, ẩm thực Việt Nam đã vượt khỏi khuôn khổ địa lý, gắn kết người dân và tăng cường tình cảm hữu nghị, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, sở tại.

Đại sứ Brunei Abdu’r Rahmani Basir bày tỏ rất vui khi tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Malaysia; cùng phu nhân trực tiếp trải nghiệm gói và rán nem truyền thống của Việt Nam và cảm nhận sâu sắc tình hữu nghị, mến khách của người Việt Nam.

Trước khi bắt đầu sự kiện, toàn thể các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Malaysia 2026 đã khép lại trong không khí ấm áp, đầy cảm xúc xen lẫn tự hào.

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