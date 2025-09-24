Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII không nhận hoa chúc mừng

Xã A Lưới 3 trang trí cờ hoa để chào mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/10/2025, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Với tinh thần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh chủ trương không nhận hoa chúc mừng Đại hội của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

Thay vào đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp, ngành, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội.

Đây là hành động cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố về việc tổ chức Đại hội tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng, phát triển thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tạo động lực mới cho chặng đường xây dựng và phát triển Huế, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.