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Áp dụng kỹ năng đối thoại chính sách cho hội viên phụ nữ

HNN.VN - Chiều 21/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (CHLB Đức) tổ chức chương trình "Tập huấn áp dụng kỹ năng đối thoại chính sách vào thực tiễn" cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

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 Hội viên phụ nữ thảo luận nhóm về các giải pháp bảo đảm sự tham gia và thụ hưởng bình đẳng của phụ nữ trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Buổi tập huấn có sự tham dự của hội viên phụ nữ các phường Kim Long, Hương An, Kim Trà. Đây là hoạt động nằm trong Dự án "Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế" do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tài trợ. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia phản biện, giám sát và đối thoại chính sách, góp phần thúc đẩy lồng ghép giới trong quá trình xây dựng, thực thi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn, các hội viên phụ nữ có dịp trao đổi những nội dung về bình đẳng giới thực chất, tăng quyền năng cho phụ nữ, kỹ năng phân tích chính sách dưới góc độ giới và phương pháp tổ chức đối thoại chính sách tại cơ sở. Lớp tập huấn tập trung làm rõ các bước phân tích chính sách, gồm xác định vấn đề thực tiễn, mục tiêu chính sách, đối tượng chịu tác động, giải pháp thực hiện và nguồn lực triển khai. Hội viên phụ nữ được hướng dẫn cách nhận diện những rào cản giới trong quá trình tiếp cận chính sách, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm sự tham gia và thụ hưởng bình đẳng của phụ nữ trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên tham gia thảo luận nhóm, thực hành phân tích chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng các tình huống đối thoại giữa phụ nữ với chính quyền địa phương và đề xuất những chủ đề đối thoại ưu tiên trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
phụ nữđối thoạichính sáchgiải phápquyền lợi
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