Cứu hộ tàu cá của ngư dân gặp nạn tại cửa biển Tư Hiền

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp các lực lượng cứu hộ tàu cá của ngư dân bị chìm.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS, dài 19,5m của ông Phan Thêm (sinh năm 1977, trú tại thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế) đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An, cách bờ kè cửa Tư Hiền khoảng 100m thì gặp gió to sóng lớn khiến tàu bị trôi neo va đập vào bờ kè chắn sóng và chìm.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với các lực lượng chức năng huy động tàu cá của ngư dân tổ chức cứu nạn, đưa ông Phan Thêm vào bờ an toàn. Ngày 19/8, đơn vị cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự xã Vinh Lộc và ngư dân trên địa bàn tổ chức trục vớt tàu cá, máy móc thiết bị và ngư lưới cụ.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại về tài sản gồm tàu cá, máy móc thiết bị và ngư lưới cụ khoảng 3 tỷ đồng.