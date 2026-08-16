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Hoàn thành bàn giao gần 4.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

HNN.VN - Chiều 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã hoàn tất đợt bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cuối cùng cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.

Thành phố Huế hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vượt tiến độ 8 thángĐẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nâng cao năng lực giám định ADNKêu gọi cung cấp thông tin các địa điểm chôn cất liệt sĩ Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thăm, tri ân các gia đình người có côngĐẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ, tăng tốc hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách

Đoàn công tác Bộ CHQS TP. Huế tiến hành bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: LÊ SÁU  

Trong đợt thứ 6 này, Bộ CHQS TP. Huế chuyển giao 1.065 mẫu sinh phẩm.

Như vậy, toàn thành phố đã hoàn thành bàn giao trọn vẹn 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN. Quá trình vận chuyển và giao nhận được thực hiện nghiêm ngặt, chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối; 100% mẫu bàn giao đều đạt chuẩn kỹ thuật để tiến hành phân tích gen.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, công tác lấy mẫu sinh phẩm được triển khai từ ngày 26/5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Mỹ (phường Phong Điền). Sau gần 3 tháng nỗ lực, lực lượng chức năng đã rà soát 7.282 phần mộ chưa rõ thông tin tại toàn bộ 42 nghĩa trang trên địa bàn, thu thập thành công 3.908 mẫu sinh phẩm.

Đáng chú ý, công tác thu thập mẫu đã cán đích vào chiều 13/8 - vượt tiến độ Quân khu 4 giao 6 tháng và vượt mốc Ban Chỉ đạo Quốc gia đề ra tới 8 tháng.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
ADNbàn giaomẫuhài cốtliệt sĩViện công nghệxác minhdanh tính
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