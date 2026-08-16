Hoàn thành bàn giao gần 4.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Đoàn công tác Bộ CHQS TP. Huế tiến hành bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: LÊ SÁU

Trong đợt thứ 6 này, Bộ CHQS TP. Huế chuyển giao 1.065 mẫu sinh phẩm.

Như vậy, toàn thành phố đã hoàn thành bàn giao trọn vẹn 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN. Quá trình vận chuyển và giao nhận được thực hiện nghiêm ngặt, chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối; 100% mẫu bàn giao đều đạt chuẩn kỹ thuật để tiến hành phân tích gen.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, công tác lấy mẫu sinh phẩm được triển khai từ ngày 26/5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Mỹ (phường Phong Điền). Sau gần 3 tháng nỗ lực, lực lượng chức năng đã rà soát 7.282 phần mộ chưa rõ thông tin tại toàn bộ 42 nghĩa trang trên địa bàn, thu thập thành công 3.908 mẫu sinh phẩm.

Đáng chú ý, công tác thu thập mẫu đã cán đích vào chiều 13/8 - vượt tiến độ Quân khu 4 giao 6 tháng và vượt mốc Ban Chỉ đạo Quốc gia đề ra tới 8 tháng.