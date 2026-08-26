Cán bộ biên phòng trao trả tài sản cho người đánh rơi

Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Dũng trao lại tài sản cho người đánh rơi.

Cụ thể, vào lúc rạng sáng nay, trong quá trình đi bộ thể dục, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Dũng nhặt được một chiếc ví da. Kiểm tra bên trong, đồng chí phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân và hơn 3 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, Thượng tá Trần Bá Dũng báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đăng thông tin trên mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm chủ nhân chiếc ví.

Đến 10 giờ cùng ngày, anh Trần Công An, sinh năm 1979, trú tại số 44 Diệu Quang, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, liên hệ và đến nhà Thượng tá Trần Bá Dũng nhận lại đầy đủ tài sản. Anh An cho biết, trong quá trình di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, do sơ ý đã đánh rơi chiếc ví.

Hành động của Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Dũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính trung thực của người quân nhân, góp phần lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp trong cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố Huế và Nhân dân.