Ảnh minh họa: NH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH, Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Để tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng xăng dầu và điều hành giá xăng dầu, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, trong đó:

Theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về ngoại tệ, tín dụng để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

5. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá….; không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu.

6. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng và góp phần chuyển đổi xanh.

7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với các Bộ trưởng: Công Thương, Tài chính chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông và phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để thông tin tuyên truyền có định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, toàn diện về tổng thể thị trường xăng dầu trong nước, thế giới trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay và các chủ trương, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành để doanh nghiệp, người dân hiểu đúng tình hình, chia sẻ với khó khăn chung, tránh dư luận xấu kích động gây hoang mang lo sợ thiếu hụt và tạo ra tâm lý tiêu cực trong lưu thông, phân phối, sử dụng xăng dầu.

8. Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Duy trì hoạt động sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu, khí; tối ưu hoá vận hành trong điều kiện kỹ thuật cho phép nhằm góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước khi thị trường thế giới biến động; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ và cung ứng xăng dầu phù hợp với nhu cầu thị trường, có phương án dự phòng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; chủ động đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất.

9. Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đẩy mạnh thông tin về tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước đến các hội viên, quán triệt các hội viên nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của các thương nhân quy định tại các Nghị định về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chủ động, quyết liệt thực hiện các giải pháp để bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

10. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.