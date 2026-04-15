Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 423/TTg-CĐS gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các Bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", Thường trực Chính phủ đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát, đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để bảo đảm các chỉ tiêu: cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, gửi Bộ Tư pháp trong ngày 20/4/2026.

Một số Bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 18/4/2026, đã có 16/16 Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về Bộ Tư pháp. Trong đó, có 03 Bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp. Bên cạnh đó, vẫn còn 3 Bộ, cơ quan ngang Bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Ngoài ra, một số Bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp Bộ thực hiện không quá 30% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với 2024. Các Bộ: Công Thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này. Đối với tiêu chí cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, theo thống kê, các Bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ trong trường hợp không đạt chỉ tiêu, chậm tiến độ.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Chính phủ, bảo đảm triển khai nhanh, hiệu quả, thực chất yêu cầu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW, Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 14/4/2026, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian ngắn, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội dung quan trọng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bảo đảm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được giao theo Kết luận số 18-KL/TW và Thông báo số 185/TB-VPCP.

Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công tiếp tục chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm yêu cầu về chỉ tiêu, tiến độ theo Thông báo số 185/TB-VPCP.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20/4/2026 và phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính. Phương án gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phải bảo đảm đạt các chỉ tiêu, yêu cầu theo Kết luận số 18-KL/TW.

Trên cơ sở phương án do các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi, Bộ Tư pháp tổng hợp, đồng thời rà soát độc lập và đề xuất phương án, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát độc lập và đề xuất phương án, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 185/TB-VPCP và Công văn này.

Theo nhandan.vn
