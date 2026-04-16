Mở đường cho du lịch phát triển

Huế có sông Hương đẹp nhưng du lịch đường sông vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét

Nền tảng thuận lợi nhưng cần đầu tư hơn

Thời gian qua, thành phố đã từng bước đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng. Với vị trí nằm trên trục giao thông huyết mạch của quốc gia, Huế sở hữu hệ thống giao thông khá đa dạng, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển và đường thủy nội địa. Đây là lợi thế quan trọng giúp địa phương tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước cũng như quốc tế.

TP. Huế nằm trên hành lang giao thông Bắc - Nam với nhiều tuyến quan trọng như Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông. Các tuyến đường kết nối vùng núi và khu vực biên giới, tiêu biểu như Quốc lộ 49 nối vùng trung tâm thành phố với A Lưới đang mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ở khu vực phía tây.

Những năm gần đây, nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng đã và đang được triển khai, góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực du lịch. Có thể kể đến các dự án như đoạn Phú Mỹ - Thuận An (đường Tự Đức - Thuận An), tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cao tốc Túy Loan - La Sơn, Cam Lộ - La Sơn… Hệ thống các trục giao thông chính từng bước hoàn thiện, tạo sự kết nối liên hoàn giữa khu vực trung tâm, vùng ven biển, vùng đầm phá và Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Đối với giao thông hàng không, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là cửa ngõ quan trọng đưa du khách đến Huế và khu vực miền Trung. Từ năm 2023, khi nhà ga T2 đi vào hoạt động, công suất sân bay tăng lên khoảng 5 triệu hành khách mỗi năm. Bên cạnh đó, ga Huế trên tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn là điểm trung chuyển quen thuộc của du khách. Đối với đường biển, cảng Chân Mây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ đón tàu du lịch quốc tế. Còn ở giao thông đường thủy nội địa, mạng lưới sông ngòi dài hơn 338km mở ra tiềm năng lớn cho du lịch sông nước.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, hệ thống thương mại - dịch vụ phục vụ du lịch cũng từng bước hình thành với các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng và nhiều dịch vụ phục vụ du khách. Các thiết chế văn hóa như bảo tàng, nhà hát, trung tâm văn hóa, không gian nghệ thuật ven sông Hương tiếp tục được khai thác.

Tuy nhiên, dù có nền tảng tương đối thuận lợi, song hệ thống hạ tầng du lịch của Huế vẫn còn không ít hạn chế. Đối với đường hàng không, các đường bay hiện nay chủ yếu là nội địa, kết nối Huế với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong khi số lượng đường bay quốc tế còn khá hạn chế.

Ở lĩnh vực giao thông đường biển, Huế vẫn chưa có cảng chuyên dụng dành riêng cho tàu du lịch. Các tàu du lịch quốc tế hiện phải cập cảng chung với tàu hàng tại cảng Chân Mây. Theo ông Lê Chí Phai, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Chân Mây, do tàu du lịch thường có kích thước lớn nên mỗi khi đón tàu, đơn vị phải tạm dừng các hoạt động khai thác khác tại bến để đảm bảo an toàn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng khai thác và đón tàu du lịch biển.

Đối với đường thủy nội địa, dù có lợi thế về sông nước, du lịch đường thủy của Huế vẫn còn đơn điệu do thiếu tàu thuyền đạt chuẩn, hạn chế về cơ sở vật chất, dịch vụ và vấn đề đảm quy hoạch luồng lạch, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Không chỉ hạ tầng giao thông, hệ thống dịch vụ du lịch tại Huế cũng còn những khoảng trống. Nhiều cơ sở lưu trú vẫn chưa được đầu tư đồng bộ về tiện nghi và dịch vụ. Các loại hình giải trí, chăm sóc sức khỏe, spa hay dịch vụ ẩm thực quy mô lớn vẫn còn khiêm tốn về số lượng. Đặc biệt, Huế vẫn thiếu các trung tâm thương mại - giải trí đẳng cấp quốc tế và các không gian vui chơi ban đêm đủ sức hấp dẫn. "Điểm nghẽn trên đã phần nào làm giảm sức hút và giữ chân khách ở lại" - ông Đỗ Ngọc Cơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế nói.

Phát triển có chọn lọc

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành du lịch năm 2026, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã nhấn mạnh đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong đó du lịch phải khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng.

Quyết liệt với những mục tiêu đặt ra, vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND (ngày 3/2/2026) về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP. Huế” năm 2026. Theo kế hoạch, TP. Huế sẽ tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng theo hướng chọn lọc, đồng bộ và gắn với sản phẩm du lịch cụ thể. Tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế đến với Huế, nhưng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, kiến trúc, cảnh quan. Bên cạnh đó là đẩy mạnh xúc tiến, phối hợp với các bộ, ngành, hãng hàng không mở rộng các đường bay nội địa và đường bay quốc tế; tổ chức các hoạt động đón và quảng bá chuyến bay, chuyến tàu đầu tiên trong năm.

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết, thành phố và ngành du lịch sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, thiết chế phục vụ khách du lịch tàu biển; phát triển sản phẩm đường sắt du lịch trải nghiệm, triển khai tuyến Huế - Lăng Cô - Đà Nẵng và nghiên cứu mở rộng kết nối liên vùng. Nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm, tuyến ven biển và kết nối đầm phá - trung tâm thành phố; mở rộng bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển; phát triển giao thông xanh gắn với xe điện, thuyền điện trên các sông Hương, Ngự Hà, đầm phá.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là chỉnh trang không gian phục vụ du lịch. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực; gắn mỗi công trình, tuyến đường, bến thuyền, không gian công cộng với các gói sản phẩm, tour, dịch vụ cụ thể, tránh tình trạng “hạ tầng đi trước, sản phẩm đi sau”. Rà soát quỹ đất phù hợp để thu hút đầu tư xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu và mua sắm sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản Huế gắn với tour - tuyến du lịch; hoàn thiện các sân golf và hạ tầng phục vụ du lịch thể thao giải trí.

Đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch cần nguồn lực rất lớn. Song, nếu đầu tư có chọn lọc, đồng bộ và gắn với sản phẩm du lịch cụ thể thì có thể mở ra nhiều cơ hội để Huế phát triển bứt phá. Đó là điều kiện cần và đủ để du lịch Huế vươn tới mục tiêu phát triển dài hạn.