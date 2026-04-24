Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 3905/VPCP-CĐS về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Người dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh được tiếp đón, hướng dẫn tận tình. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN) 

Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp nêu rõ: Ngày 29/4/2026, Chính phủ đã ban hành tám nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các nghị quyết.

Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bốn lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương. 

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan bốn lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết…), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/5/2026.

Theo nhandan.vn
Hỗ trợ người dân sau mưa lũ: Thực hiện đúng đối tượng, tiếp tục rà soát để không bỏ sót

Những ngày gần đây, thông tin về việc hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025 tại thành phố thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng một số hộ dân bị thiệt hại nhưng chưa được nhận hỗ trợ, đặt ra nhiều băn khoăn về tính công bằng trong quá trình chi trả.

Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 423/TTg-CĐS gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các Bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính ở Hóa Châu

Không để xảy ra hồ sơ trễ hạn từ đầu năm 2026 đến nay, phường Hóa Châu đang cho thấy một cách làm cải cách hành chính (CCHC) không dừng ở quy trình, mà đi vào thực chất: Siết kỷ luật công vụ, theo dõi tiến độ sát từng hồ sơ và kiên trì tháo gỡ những tồn đọng kéo dài, lấy sự thuận lợi của người dân làm thước đo hiệu quả.

