Niềm tin lan tỏa

Chiều 2/10, Đảng bộ thành phố Huế tổ chức trọng thể phiên trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kế thừa nhiều kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường, thông minh và hiện đại.

Lan tỏa không khí đặc biệt này, Huế ngày nay trân trọng giới thiệu những hình ảnh tràn đầy khí thế và đậm sắc màu tươi mới của thành phố Huế trước ngày diễn ra phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, để cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân khẳng định thêm tinh thần đoàn kết và sự tin tưởng, quyết tâm vào chặng đường phát triển mới xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bộ ảnh do nhóm Phóng viên thực hiện.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng mang tên Người

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình chính thức của Đại hội

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm trưng bày tại Đại hội

Hòa chung niềm vui