  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 11/11/2025 17:46

Có giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt

HNN.VN - Chiều 11/11, Hội nghị Thành ủy Huế lần thứ 2, khóa XVII đã bế mạc. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm; thông qua dự thảo Quy chế, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Quyết tâm tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng cuối nămKhai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 2Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của WWF Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượngCông ty Vietravel hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm và trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Hóa Châu và Phong Thái

 Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định và Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 10 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật: GRDP tăng 9,06%, đứng thứ 9 cả nước; du lịch phục hồi mạnh mẽ với hơn 5,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 10.700 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao, tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 31.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, kiện toàn nhân sự, vận hành chính quyền hai cấp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu bế mạc, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp, ngành rà soát, đánh giá toàn diện những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp quyết liệt 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu; tuyệt đối không để hộ dân nào thiếu đói sau thiên tai.

Ông Nguyễn Đình Trung cũng đề nghị các cấp ủy Đảng khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, xây dựng chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. “Toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hành động quyết liệt, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030”, Bí thư Thành ủy kêu gọi.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Rà soátđánh giácác nhiệm vụđể có giải phápquyết liệtthực hiệnnhững chỉ tiêu chưa đạt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đánh giá tình trạng và xây dựng bản đồ số ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Huế, ngày 10/11, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đã có Công văn đề nghị UBND các xã, phương trên địa bàn tiến hành khảo sát đánh dấu vết lũ cao nhất trong đợt mưa lũ từ 25/10 đến 3/11 trong khuôn viên cơ quan, trường học, các tuyến đường thấp trũng, công trình công cộng, tháp báo lũ trong phạm vi địa bàn các địa phương (đánh dấu bằng vết sơn đỏ).

Đánh giá tình trạng và xây dựng bản đồ số ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai
Kỳ vọng việc triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả

Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, mà còn khơi dậy niềm tin và kỳ vọng lớn lao của người dân về một Huế đang chuyển mình mạnh mẽ, năng động, hiện đại, nhưng vẫn giữ được hồn cốt riêng của đô thị di sản.

Kỳ vọng việc triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top