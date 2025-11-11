Có giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định và Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 10 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật: GRDP tăng 9,06%, đứng thứ 9 cả nước; du lịch phục hồi mạnh mẽ với hơn 5,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 10.700 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao, tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 31.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, kiện toàn nhân sự, vận hành chính quyền hai cấp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu bế mạc, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp, ngành rà soát, đánh giá toàn diện những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp quyết liệt 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu; tuyệt đối không để hộ dân nào thiếu đói sau thiên tai.

Ông Nguyễn Đình Trung cũng đề nghị các cấp ủy Đảng khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, xây dựng chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. “Toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hành động quyết liệt, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030”, Bí thư Thành ủy kêu gọi.