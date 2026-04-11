  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI

ClockThứ Bảy, 11/04/2026 07:35
Ngày 10/4, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRỊNH DŨNG) 

Về phía Lào, Trung tướng En Ounanongnout, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Lào tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên nhất trí cho rằng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực, nhưng thời gian qua, lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XV, cũng như phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi nước. 

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa lực lượng an ninh hai nước, nhất là cơ chế trao đổi thông tin, tình hình liên quan an ninh quốc gia hai nước để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai Bộ Công an hai nước về chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi nước trong tình hình mới… 

Hai bên cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn Hợp tác An ninh quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác phòng, chống khủng bố quốc tế của các nước ASEAN; phối hợp bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại Lào và Việt Nam trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Ounanongnout đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Lào-Việt Nam lần thứ XVI.

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào là diễn đàn thường niên giữa lực lượng an ninh hai nước, tạo cơ hội để lực lượng an ninh hai nước gặp gỡ, trao đổi, thống nhất về chủ trương, biện pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn sự ổn định và xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị và hợp tác; góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/hoi-nghi-hop-tac-an-ninh-viet-nam-lao-lan-thu-xvi-post954691.html?gidzl=zmx83m1yRdJr4y4F06TdTVGGpGiOQ65tx1t8M1XfCoU_69LRIsvg8BfCbbjFRZuYxnt1MJV2GPvC17nZTW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Hội nghịHợp tácAn ninhViệt NamLàolần thứ XVI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top