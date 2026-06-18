Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời, sinh động đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa và di sản Huế đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã nỗ lực, đồng hành cùng thành phố trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các sự kiện lớn cũng như các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn mong muốn trong thời gian tới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, phát huy tính Đảng, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội của người làm báo; tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, cầu nối quan trọng giữa Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, nhất là trên các nền tảng số, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đến thăm, chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8).

* Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang đến thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ tại Huế; Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển; Cổng thông tin điện tử thành phố.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, viên chức và người lao động các cơ quan báo chí, truyền thông.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ tại Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; phản ánh kịp thời các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng hành cùng thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền Báo chí cách mạng Việt Nam; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo sự đồng thuận xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố Huế.