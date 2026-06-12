Gặp gỡ, giao lưu nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế tặng hoa chúc mừng những người làm báo

Chương trình là dịp để đội ngũ những người làm báo trên địa bàn thành phố gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đã đến dự, tặng hoa chúc mừng những người làm báo trên địa bàn thành phố qua các thời kỳ.

Gồng mình thử sức với môn kéo co



Trò chuyện với những thế hệ người làm báo, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển chung của thành phố trong thời gian qua.

“Chúng tôi luôn trân trọng và tri ân các thế hệ nhà báo lão thành, cùng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn đã luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ những người làm báo trong suốt chặng đường phát triển vừa qua”, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Nguyễn Thị Phương Nam khẳng định.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi đã được tổ chức như: đi xe đạp chậm, nhảy bao bố, kéo co... tạo không khí vui tươi, gắn kết, thắt chặt tình đoàn kết giữa những người làm báo.