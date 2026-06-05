Hậu quả từ việc uống rượu bia, giao xe cho người không đủ điều kiện

Cảnh sát Giao thông thành phố Huế ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn trên các tuyến đường

Không phải một vụ việc cá biệt

Chiều 16/7/2025, một cuộc gặp gỡ bạn bè tưởng như bình thường tại quán nhậu lại trở thành khởi đầu cho chuỗi bi kịch. Lê Đình Kỳ Chinh cùng vợ là Nguyễn Thị Thủy (cùng SN 1999, trú phường Hương Trà) đến quán uống bia. Sau đó, dù biết chồng không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia, Thủy vẫn giao xe cho chồng điều khiển, chở mình và con nhỏ ra ngoài.

Chỉ ít phút sau, tại một ngã tư đông dân cư, tai nạn xảy ra. Chinh không giảm tốc độ, thiếu quan sát; cú va chạm mạnh với xe máy khác đã khiến anh L.T.T. bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Đứa trẻ ngồi trên xe cũng bị thương, bản thân Chinh không tránh khỏi hậu quả.

Cơ quan điều tra xác định đây là lỗi hỗn hợp, song lỗi chính vẫn thuộc về Chinh - người không có bằng lái, có nồng độ cồn trong máu nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Điều khiến nhiều người bất ngờ là Nguyễn Thị Thủy - người không trực tiếp gây tai nạn cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chinh 1 năm 6 tháng tù giam; Thủy 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Một bản án không chỉ dành cho hành vi lái xe sai phạm, mà còn cho sự chủ quan khi giao phương tiện.

Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ người cầm lái mới phải chịu trách nhiệm. Pháp luật quy định rất rõ, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện như không có bằng lái, đã sử dụng rượu bia cũng là hành vi nguy hiểm, có thể bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, yếu tố “biết rõ nhưng vẫn giao xe” chính là mấu chốt. Đó không chỉ là sự thiếu hiểu biết, mà còn là sự coi thường pháp luật và an toàn của chính người thân.

Trước đó, một vụ án khác cũng được đưa ra xét xử với kịch bản tương tự, hậu quả không kém phần nghiêm trọng.

Chiều 20/7/2025, Hồ Văn Hải (SN 1980, trú tại phường Mỹ Thượng) - người không có giấy phép lái xe sau khi uống rượu bia vẫn điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên tỉnh lộ. Khi rẽ trái qua đường, bị cáo không quan sát, không bật tín hiệu, dẫn đến va chạm trực diện với xe đi ngược chiều.

Hậu quả là một người tử vong, một người bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 57%, chính bị cáo cũng bị thương. Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hải vượt xa mức cho phép.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Hải vi phạm. Trước đó, bị cáo từng bị kết án tù vì hành vi tương tự, nhưng sự coi thường pháp luật đã khiến bi kịch lặp lại - lần này với hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

Tại tòa, Hải bày tỏ sự hối hận, nhưng mọi lời xin lỗi đều trở nên muộn màng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm 2 tháng tù giam, một bản án được đánh giá là cần thiết để răn đe.

Hồi chuông cảnh tỉnh từ những bản án

Hai vụ án, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một điểm: Uống rượu bia, thiếu ý thức và sự chủ quan đã dẫn đến cái chết của người vô tội.

Những vụ việc trên không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ về văn hóa giao thông hiện nay. Thực tế cho thấy, không ít người vẫn giữ tâm lý “uống một chút không sao”, “đi gần thôi mà”, hoặc “người quen lái chắc ổn”. Chính những suy nghĩ tưởng chừng vô hại này lại là mầm mống của thảm kịch.

Thẩm phán tại một phiên tòa đã chia sẻ thẳng thắn: “Điều đáng lo ngại không chỉ là hành vi vi phạm, mà là nhận thức của người dân. Khi họ chưa thực sự hiểu rằng mỗi quyết định của mình có thể ảnh hưởng đến tính mạng người khác, thì những vụ án như thế này sẽ còn tiếp diễn”.

Pháp luật đã có những quy định rất rõ ràng và ngày càng nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, hay giao xe cho người không đủ điều kiện. Tuy nhiên, chế tài chỉ là phần “ngọn”. Gốc rễ vẫn nằm ở ý thức của mỗi người.

Một ly rượu có thể làm giảm khả năng phản xạ, một quyết định giao xe sai lầm có thể cướp đi sinh mạng của người khác. Và cái giá phải trả không chỉ là những năm tháng tù tội, mà còn là sự day dứt, ám ảnh suốt đời đối với người gây ra tai nạn và gia đình họ.

Những đứa trẻ mất cha, những gia đình mất đi trụ cột, những người mang thương tật suốt đời, tất cả đều bắt nguồn từ những hành vi vi phạm tưởng chừng nhỏ.