Gieo mầm yêu thương

Các bạn trẻ tâm huyết với chương trình "Cắt tóc đổi nụ cười"

Đường Lê Duẩn, đoạn đối diện cầu Bán Nguyệt bên bờ sông Hương, mỗi buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, dưới bóng mát của hàng cây cổ thụ, có những chiếc ghế nép bên lề, những hộp đồ nghề đầy đủ mà gọn ghẽ và những “tay kéo” trẻ luôn nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ khi cắt tóc cho khách. Không chỉ những người bước vào “tiệm”, bất cứ ai ngang qua cũng bất giác mỉm cười khi bắt gặp tấm biển treo nơi dễ thấy nhất trên thân cây: “Chương trình cắt tóc đổi nụ cười” do Thành Barbershop (49 Lê Huân Huế) thực hiện.

Bản thân “ông chủ” Lê Duy Thành và những người thợ trẻ luôn tươi tắn nụ cười trong suốt quá trình tiếp đón và cắt tóc miễn phí cho khách là trẻ em, người già, những người lao động lam lũ, thu nhập thấp. Bảy chiếc ghế luôn kín chỗ, phía sau vẫn có những vị khách kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

Những hỏi han chuyện trò giữa thợ và khách không chỉ liên quan đến kiểu tóc, mà còn là sự quan tâm, động viên nhau trong cuộc sống hay những câu chuyện vui hài hước. Tiếng cười nhẹ nhõm, khiến bầu không khí trở nên gần gũi, thân tình. Ông Nguyễn Văn Quân, ngoài 50 tuổi, làm nghề chạy xe thồ bộc bạch, mỗi lần đến đây cắt tóc miễn phí, ông xúc động vì sự tận tâm của các bạn trẻ, vừa tận hưởng những phút giây thư giãn, ông cảm thấy nỗi lo cơm áo vơi đi, trong lòng thật vui vẻ.

Anh Lê Duy Thành chia sẻ rằng, cắt tóc miễn phí tuy chỉ là sự giúp đỡ nhỏ nhưng “thắp” lên nụ cười, niềm vui để những người lao động lam lũ, người già và trẻ em cảm nhận được tình yêu thương từ cộng đồng. Đó cũng chính là động lực để anh duy trì mô hình này suốt ba năm qua.

Không chỉ thực hiện chương trình ở khu vực thành phố, anh Thành đã phối hợp với nhiều mạnh thường quân, rong ruổi cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ em bệnh tật, mồ côi đang được một số mái ấm trên địa bàn thành phố nuôi dưỡng; phối hợp với đoàn viên thanh niên Xã đoàn A Ngo, huyện A Lưới trước đây, cắt tóc miễn phí cho trẻ em, người dân khó khăn trên mảnh đất biên giới...

“Từ sự kết nối giữa anh Thành và các mạnh thường quân, chúng tôi có điều kiện đến nhiều địa điểm, cắt tóc miễn phí cho người yếu thế, trong đó, đều đặn mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, tham gia cắt tóc tại khu vực Bệnh viện Quân y 268 (đường Đinh Tiên Hoàng) cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn. Thật hạnh phúc khi thấy nụ cười sáng lên trên những gương mặt mệt mỏi, âu lo”- Đặng Bá Đức, một thành viên chia sẻ.

Bằng một hoạt động đầy nghĩa tình khác, chị Đinh Thị Phương Thi, chủ Homestay Nhà O Thy (20 Phú Mộng, Kim Long) đã lan tỏa tình người đến với những bạn trẻ khiếm thị, thông qua đêm nhạc “Lắng nghe bằng trái tim”, được chị tổ chức mỗi tháng một lần. Tại đây, các bạn khiếm thị có năng khiếu và đam mê âm nhạc, được thỏa sức biểu diễn trước đông đảo khán giả. Toàn bộ tiền bán cà phê, nước giải khát thu được, chị Thi trao tặng những bạn tham gia biểu diễn, giúp các em bớt phần khó khăn.

Đặc biệt, khán giả của đêm nhạc ý nghĩa này phần lớn là học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Minh Kiều, học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân cùng em gái học lớp 8 Trường THCS Hàm Nghi cùng đến tham dự, chia sẻ rằng, em cảm thấy rất xúc động và khâm phục nghị lực vươn lên của những bạn trẻ kém may mắn. Từ những giai điệu và câu chuyện ấy, những hạt mầm của sự yêu thương, cảm thông cũng nảy nở nhiều hơn trong tâm hồn.