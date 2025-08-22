Cấp định danh điện tử cho người nước ngoài: “Chìa khóa” quản lý và phục vụ hiệu quả

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh mức độ 2 cho người nước ngoài

Nhiều tiện ích

Những ngày đầu triển khai, tại điểm tiếp công dân của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế đã có đông người nước ngoài đến làm thủ tục cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 10 người nước ngoài đã được hướng dẫn hoàn thành xong các thủ tục cần thiết. Đây là việc làm quan trọng giúp cho những người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến như giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà hay tiếp cận các dịch vụ công một cách nhanh chóng, an toàn, giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm thời gian.

Bà Gole Irene, giáo viên tiếng Anh tại Công ty TNHH Đông Tây Edu chia sẻ: Khi đến làm thủ tục tại đây, các chiến sĩ công an đều làm việc nhanh chóng, thuận tiện, nhiệt tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất. Bản thân cảm thấy rất hài lòng, việc này giúp những người nước ngoài như bà được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Công an TP. Huế, ĐDĐT cho người nước ngoài là bước tiến quan trọng trong công tác số hóa TTHC, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài sinh sống, làm việc, du lịch tại Việt Nam, phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Công an.

Hiện nay, toàn địa bàn thành phố có hơn 100 người nước ngoài đủ điều kiện cấp ĐDĐT mức độ 2. Để quá trình đăng ký, cấp ĐDĐT mức độ 2 cho người nước ngoài được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện từ lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ thành thạo ngoại ngữ đến chuẩn hóa và rút ngắn quy trình thực hiện từ tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, khu công nghiệp và các tổ chức quốc tế trên địa bàn để đảm bảo tất cả người nước ngoài đủ điều kiện đều được cấp tài khoản ĐDĐT, phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư, tạo thuận lợi khi thực hiện các giao dịch, TTHC tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty TNHH Snow Bricks, Phó Chủ nhiệm CLB FDI Huế cho biết: Là doanh nghiệp bảo lãnh lao động người nước ngoài, chúng tôi tích cực hướng dẫn đối tượng này liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2.

“Chúng tôi cũng tuyên truyền, chia sẻ các tiện ích, trình tự, thủ tục cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cho người nước ngoài thông qua việc đăng tải Infographic trên mạng xã hội facebook của CLB để đông đảo doanh nghiệp FDI nắm, thực hiện. Quá trình thực hiện, chúng tôi được sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh”, bà Trang nói.

Đảm bảo tiến độ đề ra

Thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế, tài khoản ĐDĐT mức độ 2 là “chìa khóa” giúp người nước ngoài thực hiện TTHC, truy cập và khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, cũng như sử dụng đầy đủ tiện ích của hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định. Công cụ này còn hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý người nước ngoài xử lý nhanh, chính xác các vụ việc có yếu tố nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Thượng tá Lê Công Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và tích cực tuyên truyền cho người nước ngoài trên địa bàn nắm bắt được những lợi ích của tài khoản ĐDĐT mức độ 2 trong thực hiện các dịch vụ công, các thủ tục trên môi trường điện tử. Đến nay, đơn vị đã thực hiện thu thập hồ sơ cấp ĐDĐT cho hơn 85% người nước ngoài trên địa bàn và sẽ tiếp tục triển khai trong những ngày tới”.

Việc triển khai cấp ĐDĐT cho người nước ngoài đã khẳng định quyết tâm của Bộ Công an nói chung và Công an thành phố nói riêng trong công tác chuyển đổi số toàn diện, hướng tới một nền hành chính minh bạch, hiện đại và phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam và quê hương TP. Huế thân thiện, chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân nước ngoài yên tâm học tập, làm việc và sinh sống lâu dài tại Việt Nam.