UBND phường An Cựu:

Trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

HNN.VN - Sáng 21/10, UBND phường An Cựu tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Vợ chồng anh Huy chị Trang nhận được thư chúc mừng của UBND phường An Cựu trong ngày trọng đại của mình 

Đó là cặp vợ chồng anh Nguyễn Tấn Huy (sinh ngày 26/6/1993, địa chỉ tổ 19, khu vực 7, phường An Cựu) và chị Hoàng Thị Đài Trang (sinh ngày 7/8/1995, địa chỉ Hoa Kỳ). Việc trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thể hiện tinh thần làm việc theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân của phường An Cựu. 

Phát biểu và trực tiếp trao giấy chứng nhận kết hôn cho vợ chồng anh Huy, chị Trang, ông Trần Viết Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Cựu khẳng định: “Hôn nhân là sự kiện trọng đại của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; được pháp luật bảo hộ, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Đăng ký kết hôn không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà còn thể hiện nét đẹp của người Việt Nam với ý thức luôn chấp hành tốt pháp luật, đề cao vai trò của gia đình trong xã hội. Thay mặt chính quyền địa phương, chúc hai vợ chồng anh Huy và chị Trang luôn yêu thương, gắn bó, cùng nhau vun đắp tổ ấm bền lâu”.

Tin, ảnh: KHUÊ MINH
