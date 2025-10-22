  • Huế ngày nay Online
Sửa chữa miễn phí thiết bị điện hư hỏng do ngập lụt

HNN.VN - Tiếp nối hoạt động sửa chữa xe máy miễn phí, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức tiếp nhận sửa chữa thiết bị điện tử, điện tử, điện lạnh miễn phí bị hư hại cho người dân trên địa bàn thành phố Huế do ảnh hưởng trong đợt lũ những ngày qua.

 Các kỹ sư, giáo viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh

Sau đợt lũ lịch sử tại Huế kéo dài gần 1 tuần cuối tháng 10 vừa qua, rất nhiều ngôi nhà, hàng quán, cơ quan, công sở trên địa bàn bị ngập sâu. Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng về tài sản. Đặc biệt, lượng xe máy, ô tô, các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh bị hư hỏng do ngập lụt khá lớn.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế triển khai chương trình "Sửa chữa thiết bị Điện - Điện tử - Điện lạnh miễn phí" đối với những thiết bị hư hại do ngập lũ (không thay thế thiết bị). Chương trình tiếp nối hoạt động sửa chữa xe máy miễn phí của nhà trường, nhằm chung tay giúp người dân Huế sớm vượt qua khó khăn. 

Thời gian tiếp nhận sửa chữa từ 9h00 thứ Bảy, ngày 1/11/2025 đến 11h00 thứ Hai, ngày 3/11/2025, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, số 70 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức lưu động hỗ trợ sửa chữa tại các hộ dân neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Huế.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hỗ trợ sửa chữa thiết bị gia dụng bị hư hỏng do ngập lụt ở miền Bắc trong năm 2024 

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, nhà trường tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng sau lũ, như: Trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu: gạo, mì ăn liền, nước sạch, sữa, chăn ấm, áo mưa, đèn pin…; cấp phát thuốc, tư vấn y tế dự phòng, phòng bệnh sau lũ cho khoảng 500 hộ gia đình; trao quà hỗ trợ tài chính cho một số hộ gia đình bị thiệt hại nặng, học sinh khó khăn với khoảng 100 - 200 suất. Đặc biệt, trong đợt lũ lớn lần này, nhà trường tổ chức hỗ trợ sửa chữa miễn phí xe máy, xe đạp điện, với số lượng dự kiến từ 500 - 1.000 suất; sửa chữa miễn phí đồ gia dụng bị ngấm nước (nồi cơm, máy bơm, quạt điện, bếp điện, tủ lạnh, máy giặt…), với số lượng dự kiến từ 400 - 1.000 thiết bị. Ngoài ra, nhà trường sẽ bố trí nhóm kỹ sư, học viên lành nghề tham gia sửa chữa lưu động tại các hộ dân neo đơn, gia đình chính sách với số lượng khoảng 50 hộ gia đình.

HOÀI THƯƠNG
