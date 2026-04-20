Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Phát triển thị trường trái phiếu để giảm áp lực tín dụng ngân hàng

HNN.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; và tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộcHoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai Luật Phòng bệnhBàn giải pháp phát triển văn hóa, thí điểm luật sư côngĐợt 2 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọngChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Tòa thánh Vatican Leo XIV

Đại biểu Nguyễn Hải Nam tham gia thảo luận ở hội trường. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp 

Tham gia thảo luận ở hội trường, đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) bày tỏ cơ bản nhất trí với Báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Đại biểu Nguyễn Hải Nam ghi nhận thời gian qua, ngành tài chính - ngân hàng đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, đại biểu Nguyễn Hải Nam cho rằng cần có thêm các giải pháp về huy động và phân bổ nguồn lực. Theo đó, với hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) của Việt Nam hiện khoảng 6,4%, nếu giảm xuống còn 4,5% thì tổng nhu cầu đầu tư ước khoảng 40% GDP, tương đương hơn 200 tỷ USD.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam phân tích, hiện nay nền kinh tế đang phụ thuộc lớn vào hai kênh dẫn vốn chính là tín dụng ngân hàng và thị trường vốn (trái phiếu, cổ phiếu). Trong đó, áp lực từ tín dụng ngân hàng khá cao, với tỷ lệ dư nợ khoảng 145% GDP, cao hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia và Thái Lan (khoảng 110% GDP), tiềm ẩn rủi ro về nợ xấu và an toàn hệ thống.

Từ thực tiễn này, đại biểu Nguyễn Hải Nam đề nghị cần phát triển đồng bộ thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu, thông qua 5 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến đầu tư, bảo hiểm, tổ chức tín dụng và các quy định về trái phiếu, bảo đảm quản lý phù hợp, không quá chặt cũng không quá lỏng, nhằm phát huy vai trò của kênh dẫn vốn này cho nền kinh tế và doanh nghiệp.

Thứ hai, nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường trái phiếu; khuyến khích xếp hạng tín nhiệm để hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá rủi ro.

Thứ ba, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức và các trung gian tài chính, như quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm phụ thuộc vào nhà đầu tư cá nhân. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, có chính sách ưu đãi phù hợp và tái cơ cấu các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Đại biểu cũng đề xuất nghiên cứu thí điểm thành lập quỹ đầu tư quốc gia, học tập kinh nghiệm quốc tế, nhằm đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, thúc đẩy phát triển các loại hình trái phiếu mới như trái phiếu xanh, trái phiếu phục vụ hạ tầng xanh, đô thị xanh; đồng thời khuyến khích phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, nhất là tại các địa phương có dư địa lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Thứ năm, vận hành hiệu quả thị trường trái phiếu thứ cấp, nâng cao thanh khoản, hỗ trợ thị trường sơ cấp; trong đó chú trọng xây dựng đường cong lợi suất, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dự báo và định giá.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh, kênh huy động vốn qua thị trường trái phiếu là một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính, cần được phát triển để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra nghiên cứu, bổ sung nội dung về đẩy mạnh đa dạng hóa các quỹ đầu tư và khuyến khích đầu tư vào thị trường trái phiếu trong Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Thọ
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Bàn giải pháp phát triển văn hóa, thí điểm luật sư công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 20/4, Quốc hội thảo luận tại tổ các nội dung: Dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo nghị quyết thí điểm chế định luật sư công; và dự thảo nghị quyết thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Bàn giải pháp phát triển văn hóa, thí điểm luật sư công
Quốc hội chốt giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 6

Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Quốc hội chốt giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 6
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Đột phá thể chế nhưng không được “nới lỏng kiểm soát”

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) nhấn mạnh, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cần được thiết kế đủ mạnh để tạo động lực phát triển cho Hà Nội, đồng thời phải có cơ chế kiểm soát phù hợp. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức trong việc đưa Thủ đô phát triển xứng tầm vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia trong giai đoạn mới.

Đột phá thể chế nhưng không được “nới lỏng kiểm soát”
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Chuẩn hóa nhân sự, tăng kiểm soát chi tiêu ngoại giao

Chiều 11/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện (CQĐD) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Chuẩn hóa nhân sự, tăng kiểm soát chi tiêu ngoại giao

