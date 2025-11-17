Cần những cây cầu tránh lũ trái mùa

Học sinh băng qua đoạn nước ngập sâu ở thôn 4, xã Phú Lộc

Ngang qua con đường ở thôn 4, xã Phú Lộc vào một chiều nắng trong tháng 12/2025, chúng tôi buộc phải quay đầu xe do nước ngập sâu. Dừng lại ở một phía đầu đường, chúng tôi chứng kiến nhiều phương tiện bị tắt máy do người dân cố gắng vượt qua đoạn đường nước ngập. Nguy hiểm nhất vào cuối giờ chiều, một số học sinh có nhà ở gần vị trí nước ngập, không chọn con đường vòng xa hơn mà vẫn dắt xe lội băng qua, nước ngập quá đầu gối.

Ông Trần Lệ, người dân ở khu tái định cư Vụng Than (thôn 4, xã Phú Lộc) cho biết: “Nhà tôi ở gần vị trí nước ngập. Đây là các ngầm tràn. Mùa hè thì vị trí này khô ráo nhưng từ tháng 7 đến hết mùa đông, mỗi khi thủy triều lên là nước ngập thường xuyên. Lo lắng nhất là vào ban đêm khi học sinh đi học thêm, người dân đi làm về. Nhiều lần, tôi đứng trước nhà chứng kiến và đã ra giúp không ít trường hợp bị nước ngập sâu”.

Tại xã Phú Lộc có 3 vị trí nước ngập khá sâu, thuộc các thôn 3, 4 và Lê Thái Thiện. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, năm 2008, UBND huyện Phú Lộc cũ đã triển khai thực hiện dự án đường ven phá Cầu Hai. Do kinh phí có hạn nên tại các vị trí trên, chỉ có thể xây các ngầm tràn và chưa thể xây các cây cầu. Phương án xây dựng ngầm tràn ở các vị trí này thấp hơn mặt đường, mục đích là để ghe thuyền của người dân vùng thủy diện dễ dàng vào tránh trú bão. Việc thiết kế và xây dựng cơ bản đáp ứng được mục đích trên, song lại phát sinh vấn đề là khi thủy triều lên, nước ngập sâu, gây chia cắt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nguy cơ mất an toàn.

Cái khó là mặc dù có đường vòng, nhưng do khoảng cách xa, lại phải băng qua đường sắt và Quốc lộ 1 nên với nhiều hộ dân, con đường liên thôn cũng được xem là tuyến đường độc đạo. Nhiều phụ huynh lo lắng nguy hiểm khi phải băng qua đường sắt, quốc lộ nên chấp nhận dẫn con em đi đường này nếu ước mực nước có thể lội qua được.

Người dân cố gắng băng qua đoạn nước ngập ở thôn 4, xã Phú Lộc

Theo người dân sống xung quanh các vị trí nước ngập, trong mùa mưa lũ, nước chảy rất xiết, chính quyền địa phương triển khai rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại, nhưng khi hết mưa lũ, việc cấm lưu thông là không khả thi. Do nước lên xuống trong ngày, có thời điểm nước rút nên người dân vẫn chủ quan. Địa phương đã khuyến cáo người dân chủ động đảm bảo an toàn nhưng vì nhu cầu đi lại, vẫn còn nhiều người liều băng qua. Tuyến đường này cũng là nơi qua lại thường xuyên của người dân các thôn: 3, 4, Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thái Thiện, Trung Phước Tượng…, trong đó nhiều em học sinh các trường: Tiểu học số 1 thị trấn Phú Lộc, THCS Phú Lộc… cũng thường qua lại tuyến đường này.

Ông Lê Hoàng (sinh năm 1972) cho biết, do vị trí đập tràn xây thấp hơn mặt đường nên nước ngập thường xuyên, có thời điểm nước lên tới ngực. Trước đây, cũng từng xảy ra tình trạng khách nước ngoài đi du lịch cố gắng đạp xe qua, rồi bị trôi xe, rất may được người dân ứng cứu kịp thời.

Người dân xã Phú Lộc nhiều năm qua vẫn mong muốn có những cây cầu bắc qua những đoạn nước ngập. Ông Huỳnh Chớ, người dân thôn 4, xã Phú Lộc mong mỏi: “Thấy con em, bà con xóm làng đi qua khu vực nước ngập nguy hiểm ai cũng lo lắng. Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm khảo sát, xây dựng cây cầu ở những vị trí nước ngập sâu, giúp bà con, các cháu học sinh yên tâm đi lại”.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, ước tính, kinh phí để xây dựng cầu vượt qua các vị trí nước ngập ở thôn 4 khoảng 14 tỷ đồng, do chiều dài lớn. 2 cây cầu ở thôn 3 và Lê Thái Thiện khoảng 8 tỷ đồng/cầu. Trước nguyện vọng của người dân và phương án lâu dài để đảm bảo an toàn, địa phương đang làm các hồ sơ, thủ tục nhằm kiến nghị đến cấp thẩm quyền quan tâm, sớm bố trí kinh phí để xây dựng cầu.