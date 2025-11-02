  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 14/11/2025 06:21

Những cây cầu kể chuyện Huế mới

HNN - Huế đang từng ngày đổi thay qua những nhịp cầu. Từ cầu Trường Tiền hơn 120 năm tuổi soi bóng di sản đến cầu Phú Xuân, Nguyễn Hoàng, Dã Viên, Thuận An, Tam Giang… những cây cầu không chỉ không chỉ kết nối giao thông trên đất Huế mà còn là biểu tưởng vươn tới tương lai của xứ sở.

Người dân mong xây mới cầu tránh An Hòa Cần sớm nâng cấp, sửa chữa ba cây cầu yếu trên tuyến Tỉnh lộ 3Tái diễn họp chợ trên cầu

Đôi bờ sông Hương được kết nối 

"Linh hồn" của Huế

Một ngày cuối thu, tôi đi dọc bờ Nam sông Hương, trước mắt tôi, cầu Trường Tiền hiện ra trong dáng cong mềm mại, soi mình xuống dòng nước. Hơn 120 năm tuổi, cầu Trường Tiền không chỉ là công trình giao thông đầu tiên bắc qua sông Hương mà còn là biểu tượng của văn hóa, con người Huế.

Cầu Trường Tiền có 6 vài, 12 nhịp cầu sắt cong cong, bắc qua dòng Hương thơ mộng, như dải lụa mềm nối hai bờ bắc - nam. Bờ bắc có chợ Đông Ba, có phố Trần Hưng Đạo và phố cổ Gia Hội, nơi từng tấp nập thương buôn. Bờ nam là trung tâm phồn hoa của đô thị Huế xưa. Tôi chợt nhớ lời một bà bán chè chén ở phố Trần Hưng Đạo: "Cầu Trường Tiền không chỉ là cây cầu. Nó là ký ức, là tình người. Thành phố Huế từng ngày đổi thay nhưng cầu Trường Tiền vẫn giữ dáng như giữ hồn Huế". Đúng vậy, giữa những công trình mới đang mọc lên, cầu Trường Tiền vẫn lặng lẽ giữ cho Huế nét duyên xưa, là "linh hồn của thành phố", nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong tiếng gió sông.

Những nhịp nối khát vọng

Dọc theo con đường Lê Lợi, cầu Phú Xuân là một nhịp sống khác của Huế, sôi động và hiện đại hơn. Cầu Phú Xuân được xây dựng vào năm 1970 và qua nhiều lần nâng cấp, sửa chữa trong những thập niên gần đây. Cầu không chỉ giúp giảm tải lưu lượng giao thông mà còn mở ra một diện mạo mới cho trung tâm thành phố.

Tiếp đó là cầu Dã Viên, khánh thành năm 2005 nối trung tâm thành phố với các miệt vườn sinh thái Kim Long - Thủy Biều. Rồi cầu Chợ Dinh nằm về phía hạ lưu sông Hương lại mang dáng vẻ khác, bình dị mà mạnh mẽ. Nơi đây, dòng Hương bắt đầu hòa mình vào vùng phá Tam Giang, cầu Chợ Dinh như cánh tay nối dài của trung tâm thành phố Huế về phía đông, mở đường cho những vùng ven phá tham gia vào nhịp phát triển đô thị.

Mới đây, cầu Nguyễn Hoàng được xem là công trình kiến trúc độc đáo bắc qua sông Hương vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, trở thành biểu tượng của Huế mới. Cầu có chiều dài hơn 306m và tính tổng thể cầu dài khoảng 1,6km, rộng 43m, nối trung tâm thành phố với khu vực phía tây bắc, mở ra hướng phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ mới. Từ trên cầu, nhìn về phía hạ nguồn, ta vẫn có thể thấy Trường Tiền xa xa, hiền hòa. Hai cây cầu, hai thế hệ nhưng cùng chung nhịp nối của khát vọng Huế vươn tới sự phát triển bền vững.

Nối dài các giá trị văn hóa

Không chỉ có sông Hương, thành phố Huế còn tự hào với phá Tam Giang - Cầu Hai được mệnh danh "bảo tàng nước" giàu nguồn lợi thủy sản nhất Đông Nam Á. Nơi đây, người dân bao đời sống bằng nghề chài lưới, nuôi cá tôm và phát triển du lịch sinh thái tự nhiên. Hiện vùng đầm phá đang được bảo vệ nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng khai thác, đánh bắt trái phép và được quan tâm đầu tư hạ tầng với những con đường lớn hướng về phía biển.

Tôi có dịp theo chân những kỹ sư ra công trường thi công cầu vượt cửa biển Thuận An dài hơn 2,36km - một công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tiếng máy rền vang giữa sóng gió, các nhịp cầu đã nối dần hai bờ, nối trung tâm thành phố với biển. "Khi khánh thành, chỉ hơn 20 phút từ trung tâm phường Thuận An ra đến bãi biển. Đây sẽ là trục giao thông được kỳ vọng sẽ kết nối phát triển kinh tế biển lớn nhất của thành phố Huế" - kỹ sư Nguyễn Nam Tùng, giám sát thi công cầu vượt cửa biển Thuận An nói.

Không xa nữa, hai cây cầu Vĩnh Tu và Phú Vang đang được các ban, ngành chức năng triển khai các kế hoạch chuẩn bị khởi công với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để cùng với cầu Trường Hà, Tư Hiền hoàn thiện hệ thống cầu vượt phá Tam Giang.

Khi hoàn thành, những nhịp cầu ấy sẽ như những cánh tay vươn dài ra biển lớn, thể hiện rõ hơn niềm tin khát vọng hội nhập, phát triển bền vững của Huế. Nếu các tỉnh, thành bạn xây cầu để thể hiện tốc độ và sức trẻ, thì Huế xây cầu để giữ nhịp sống và nối dài các giá trị văn hóa.

Bài, ảnh: Minh Văn
 Từ khóa:
cây cầukể chuyệnHuế mới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gùi xưa kể chuyện

Niềm vui của một nghệ nhân đan lát là mỗi ngày còn thấy bà con đeo gùi lên nương, còn thấy thanh niên nhớ đến chiếc xà lét của cha ông mình.

Gùi xưa kể chuyện
Kể chuyện di sản thêu Việt

Triển lãm mang tên “HER-ITAGE - tái cấu trúc thêu truyền thống” vào hạ tuần tháng 9 vừa qua đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp cho du khách và người dân Huế về những chiếc váy cưới mang trong mình câu chuyện văn hóa. Đến với triển lãm, người xem được tận mắt chiêm ngưỡng những nét khắc - khảm - cắt tinh tế đầy sáng tạo, bay bổng của nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam thể hiện trên những họa tiết váy cưới sinh động, trong đó có những họa tiết cung đình Huế.

Kể chuyện di sản thêu Việt
Ngọc ngà kể chuyện thú chơi xưa

Dù đã biết, thậm chí là quen thuộc với giới yêu cổ vật nhưng khi đứng trước những hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Ngọc - ngà trong nghệ thuật tín ngưỡng” ở Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (114 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân), người xem vẫn không khỏi choáng ngợp.

Ngọc ngà kể chuyện thú chơi xưa
Nghe sản phẩm du lịch kể chuyện

Sản phẩm du lịch chính là yếu tố làm nên sự khác biệt, gắn với đặc trưng và bản sắc riêng của mỗi địa phương. Tuy nhiên, để làm nổi bật nét khác biệt ấy và trả lời cho câu hỏi “tại sao nên đến điểm này mà không phải nơi khác”, sản phẩm du lịch cần được thổi hồn bằng những cách kể chuyện hấp dẫn.

Nghe sản phẩm du lịch kể chuyện
Hãy để những con phố “kể chuyện” du lịch Huế

Ngoài các di tích, thắng cảnh đẹp thì những khu phố mua sắm, phố ẩm thực và những con phố đặc trưng khác là yếu tố mang lại sức hấp dẫn và doanh thu lớn cho ngành công nghiệp không khói ở nhiều quốc gia. Với Huế, có thể chưa đặt kỳ vọng quá lớn về nguồn thu, nhưng việc để những con phố “kể chuyện” sẽ giúp miền Hương Ngự thêm sức lôi cuốn.

Hãy để những con phố “kể chuyện” du lịch Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top