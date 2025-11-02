Những cây cầu kể chuyện Huế mới

Đôi bờ sông Hương được kết nối

"Linh hồn" của Huế

Một ngày cuối thu, tôi đi dọc bờ Nam sông Hương, trước mắt tôi, cầu Trường Tiền hiện ra trong dáng cong mềm mại, soi mình xuống dòng nước. Hơn 120 năm tuổi, cầu Trường Tiền không chỉ là công trình giao thông đầu tiên bắc qua sông Hương mà còn là biểu tượng của văn hóa, con người Huế.

Cầu Trường Tiền có 6 vài, 12 nhịp cầu sắt cong cong, bắc qua dòng Hương thơ mộng, như dải lụa mềm nối hai bờ bắc - nam. Bờ bắc có chợ Đông Ba, có phố Trần Hưng Đạo và phố cổ Gia Hội, nơi từng tấp nập thương buôn. Bờ nam là trung tâm phồn hoa của đô thị Huế xưa. Tôi chợt nhớ lời một bà bán chè chén ở phố Trần Hưng Đạo: "Cầu Trường Tiền không chỉ là cây cầu. Nó là ký ức, là tình người. Thành phố Huế từng ngày đổi thay nhưng cầu Trường Tiền vẫn giữ dáng như giữ hồn Huế". Đúng vậy, giữa những công trình mới đang mọc lên, cầu Trường Tiền vẫn lặng lẽ giữ cho Huế nét duyên xưa, là "linh hồn của thành phố", nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong tiếng gió sông.

Những nhịp nối khát vọng

Dọc theo con đường Lê Lợi, cầu Phú Xuân là một nhịp sống khác của Huế, sôi động và hiện đại hơn. Cầu Phú Xuân được xây dựng vào năm 1970 và qua nhiều lần nâng cấp, sửa chữa trong những thập niên gần đây. Cầu không chỉ giúp giảm tải lưu lượng giao thông mà còn mở ra một diện mạo mới cho trung tâm thành phố.

Tiếp đó là cầu Dã Viên, khánh thành năm 2005 nối trung tâm thành phố với các miệt vườn sinh thái Kim Long - Thủy Biều. Rồi cầu Chợ Dinh nằm về phía hạ lưu sông Hương lại mang dáng vẻ khác, bình dị mà mạnh mẽ. Nơi đây, dòng Hương bắt đầu hòa mình vào vùng phá Tam Giang, cầu Chợ Dinh như cánh tay nối dài của trung tâm thành phố Huế về phía đông, mở đường cho những vùng ven phá tham gia vào nhịp phát triển đô thị.

Mới đây, cầu Nguyễn Hoàng được xem là công trình kiến trúc độc đáo bắc qua sông Hương vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, trở thành biểu tượng của Huế mới. Cầu có chiều dài hơn 306m và tính tổng thể cầu dài khoảng 1,6km, rộng 43m, nối trung tâm thành phố với khu vực phía tây bắc, mở ra hướng phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ mới. Từ trên cầu, nhìn về phía hạ nguồn, ta vẫn có thể thấy Trường Tiền xa xa, hiền hòa. Hai cây cầu, hai thế hệ nhưng cùng chung nhịp nối của khát vọng Huế vươn tới sự phát triển bền vững.

Nối dài các giá trị văn hóa

Không chỉ có sông Hương, thành phố Huế còn tự hào với phá Tam Giang - Cầu Hai được mệnh danh "bảo tàng nước" giàu nguồn lợi thủy sản nhất Đông Nam Á. Nơi đây, người dân bao đời sống bằng nghề chài lưới, nuôi cá tôm và phát triển du lịch sinh thái tự nhiên. Hiện vùng đầm phá đang được bảo vệ nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng khai thác, đánh bắt trái phép và được quan tâm đầu tư hạ tầng với những con đường lớn hướng về phía biển.

Tôi có dịp theo chân những kỹ sư ra công trường thi công cầu vượt cửa biển Thuận An dài hơn 2,36km - một công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tiếng máy rền vang giữa sóng gió, các nhịp cầu đã nối dần hai bờ, nối trung tâm thành phố với biển. "Khi khánh thành, chỉ hơn 20 phút từ trung tâm phường Thuận An ra đến bãi biển. Đây sẽ là trục giao thông được kỳ vọng sẽ kết nối phát triển kinh tế biển lớn nhất của thành phố Huế" - kỹ sư Nguyễn Nam Tùng, giám sát thi công cầu vượt cửa biển Thuận An nói.

Không xa nữa, hai cây cầu Vĩnh Tu và Phú Vang đang được các ban, ngành chức năng triển khai các kế hoạch chuẩn bị khởi công với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để cùng với cầu Trường Hà, Tư Hiền hoàn thiện hệ thống cầu vượt phá Tam Giang.

Khi hoàn thành, những nhịp cầu ấy sẽ như những cánh tay vươn dài ra biển lớn, thể hiện rõ hơn niềm tin khát vọng hội nhập, phát triển bền vững của Huế. Nếu các tỉnh, thành bạn xây cầu để thể hiện tốc độ và sức trẻ, thì Huế xây cầu để giữ nhịp sống và nối dài các giá trị văn hóa.