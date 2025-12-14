Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: H.N)

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung hoàn thành ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau: hoàn thành việc cắt giảm ít nhất 30% điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật điều chỉnh các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương ban hành để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát để bãi bỏ ngay các điều kiện kinh doanh đối với những ngành, nghề đã được đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư; tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành 100% số thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ trước ngày 31/12/2025.

Các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cũng như cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng lộ trình tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ...