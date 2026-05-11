Huế vào top 5 cả nước về mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính

Thành phố Huế xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2025 theo công bố của Bộ Nội vụ

Cụ thể, Huế đạt 84,76% SIPAS, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; thuộc nhóm địa phương có mức độ hài lòng của người dân cao nhất cả nước. Theo bảng xếp hạng SIPAS năm 2025, thành phố Hải Phòng dẫn đầu với 91,12%, tiếp đến là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Hưng Yên; Huế đứng thứ 5.

Đây cũng là năm Huế ghi nhận kết quả SIPAS thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay. So với năm 2024, thứ hạng SIPAS của Huế tăng từ vị trí thứ 15 lên thứ 5 cả nước, cho thấy chuyển biến trong chất lượng phục vụ hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ cũng công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025. Thành phố Huế đạt 91,33 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố. Dù thứ hạng giảm 4 bậc so với năm 2024, song điểm PAR INDEX năm 2025 của Huế lại cao nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Theo số liệu công bố, nhiều lĩnh vực cải cách hành chính của Huế tiếp tục đạt kết quả cao, trong đó cải cách thủ tục hành chính đạt 98,58%, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 96,76%, cải cách thể chế đạt 94,62% và cải cách tài chính công đạt 93,77%. Đáng chú ý, chỉ số chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước đạt 87,02%, cho thấy nỗ lực đẩy mạnh chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cao trải nghiệm của người dân.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Huế.

Kết quả SIPAS và PAR INDEX năm 2025 tiếp tục phản ánh nỗ lực của thành phố Huế trong đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.