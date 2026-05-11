  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 11/05/2026 22:56

Huế vào top 5 cả nước về mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính

HNN.VN - Bộ Nội vụ vừa mới công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025. Theo kết quả công bố, thành phố Huế tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Đòn bẩy giúp hợp tác xã tăng sức cạnh tranhLinh hoạt, sáng tạo vận hành chính quyền 2 cấpThành phố Huế tăng vượt bậc ở hai chỉ số PAR INDEX và SIPAS

Thành phố Huế xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2025 theo công bố của Bộ Nội vụ 

Cụ thể, Huế đạt 84,76% SIPAS, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; thuộc nhóm địa phương có mức độ hài lòng của người dân cao nhất cả nước. Theo bảng xếp hạng SIPAS năm 2025, thành phố Hải Phòng dẫn đầu với 91,12%, tiếp đến là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Hưng Yên; Huế đứng thứ 5.

Đây cũng là năm Huế ghi nhận kết quả SIPAS thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay. So với năm 2024, thứ hạng SIPAS của Huế tăng từ vị trí thứ 15 lên thứ 5 cả nước, cho thấy chuyển biến trong chất lượng phục vụ hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Năm 2025, thành phố Huế đạt 91,33 điểm Chỉ số cải cách hành chính, cao nhất kể từ năm 2016 đến nay. 

Cùng ngày, Bộ Nội vụ cũng công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025. Thành phố Huế đạt 91,33 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố. Dù thứ hạng giảm 4 bậc so với năm 2024, song điểm PAR INDEX năm 2025 của Huế lại cao nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Theo số liệu công bố, nhiều lĩnh vực cải cách hành chính của Huế tiếp tục đạt kết quả cao, trong đó cải cách thủ tục hành chính đạt 98,58%, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 96,76%, cải cách thể chế đạt 94,62% và cải cách tài chính công đạt 93,77%. Đáng chú ý, chỉ số chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước đạt 87,02%, cho thấy nỗ lực đẩy mạnh chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cao trải nghiệm của người dân.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Huế. 

Kết quả SIPAS và PAR INDEX năm 2025 tiếp tục phản ánh nỗ lực của thành phố Huế trong đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Bộ Nội vụcông bốchỉ sốcải cách hành chínhHuếlọt top 5
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố quyết định kiểm tra chống khai thác hải sản IUU

Ngày 11/5, UBND thành phố tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Cục An ninh điều tra về việc kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn TP. Huế. Tham dự buổi công bố có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Công bố quyết định kiểm tra chống khai thác hải sản IUU
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP Huế

Với quy mô khoảng 467,2ha, nằm trên địa bàn 2 xã Hưng Lộc và Lộc An, thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp (KCN) La Sơn, dự án (DA) đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Huế có ý nghĩa lớn trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Huế.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP Huế
Cuộc hội ngộ của tranh màu nước

Triển lãm “Có một… dòng sông” mang đến những rung cảm đặc biệt về khả năng biểu đạt vô tận của một chất liệu tưởng như mong manh, đó chính là màu nước.

Cuộc hội ngộ của tranh màu nước
Chung tay vì quyền trẻ em

Sáng 10/5, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường An Cựu tổ chức Hội thi “Chung tay vì quyền trẻ em - Ươm mầm tài năng An Cựu” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo đội viên, thiếu nhi trên địa bàn.

Chung tay vì quyền trẻ em

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top