Thành lập 3 tổ công tác xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng tại cơ sở

HNN.VN - Văn phòng UBND TP. Huế. vừa ban hành quyết định thành lập 3 tổ công tác nhằm hỗ trợ, hướng dẫn xử lý dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tồn đọng trong lĩnh vực đất đai tại các xã, phường trên địa bàn.

Theo đó, Tổ công tác số 1 do ông Trần Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, phụ trách hỗ trợ các xã, phường: Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Hóa Châu, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Vinh Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Thuận An, Dương Nỗ, Phú Vinh, Phú Hồ và Phú Vang.

Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, sẽ trực tiếp hỗ trợ các xã, phường: Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú, Long Quảng, Nam Đông và Khe Tre.

Tổ công tác số 3 do ông Lê Việt Cường - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, sẽ triển khai tại các xã, phường: Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền và A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

Các tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với UBND xã, phường rà soát, hướng dẫn và xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc thực tế để đề xuất biện pháp tháo gỡ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Các tổ sẽ báo cáo định kỳ hằng tuần cho UBND thành phố kết quả thực hiện. Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và có thể mời thêm lực lượng liên quan tham gia khi cần thiết.

Việc thành lập các tổ công tác được kỳ vọng sẽ tháo gỡ kịp thời tình trạng tồn đọng, tạo chuyển biến trong giải quyết thủ tục đất đai, lĩnh vực vốn được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Lê Thọ
