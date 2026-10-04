Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động cuộc thi. Ảnh: Văn Bốn

Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Chủ tịch Hội đồng Cuộc thi Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương.

Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng Hue-S, diễn ra từ ngày 5/10 đến hết ngày 1/11/2026, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống ma túy.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Chủ tịch Hội đồng Cuộc thi Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, cuộc thi là hoạt động thiết thực, thể hiện quyết tâm của hội đồng trong việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật. Đồng thời, triển khai hiệu quả, thực chất Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/2/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Huế không ma túy.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, ma túy là một trong những vấn nạn nhức nhối của xã hội, tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân, hạnh phúc gia đình, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Trong công tác phòng, chống ma túy, pháp luật là công cụ quan trọng để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Cuộc thi không đơn thuần là hoạt động kiểm tra kiến thức pháp luật mà còn là hình thức tuyên truyền, giáo dục trực tiếp, sinh động, có khả năng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Thông qua các câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia có cơ hội tìm hiểu, củng cố kiến thức về Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, các văn bản hướng dẫn thi hành và những chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Qua đó, mỗi người nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và có trách nhiệm hơn trong ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ sở giáo dục không chỉ triển khai cuộc thi trong nội bộ mà cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thi thực sự đến với mọi tầng lớp Nhân dân. Tinh thần của cuộc thi cần tiếp tục được lan tỏa trong từng gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị và cộng đồng, để pháp luật về phòng, chống ma túy trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, dễ nhớ và có thể vận dụng vào cuộc sống.

Theo Thể lệ, đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Huế; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký cuộc thi và cá nhân thuộc đơn vị thiết kế, vận hành phần mềm phục vụ cuộc thi không thuộc đối tượng tham gia.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Hue-S. Người dự thi sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet để đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc Hue-S. Mỗi phần thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng toàn bộ 10 câu. Mỗi người được tham gia 1 lần/tuần; kết quả được hệ thống tự động ghi nhận, việc chấm điểm, tổng hợp và xếp hạng được thực hiện công khai, minh bạch.

Mỗi tuần, cuộc thi trao 8 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cùng 2 giải tập thể. Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 năm 2026. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Huế sạch ma túy, bình yên và phát triển.