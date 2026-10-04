OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

Trong tuyên bố chung đưa ra sau phiên họp trực tuyến định kỳ ngày 4/10, nhóm 7 quốc gia nòng cốt do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu xác nhận sẽ giữ nguyên các mục tiêu sản lượng trong tháng 11, phù hợp với lộ trình khai thác hiện hành đã được vạch ra từ trước.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn đang rục rịch tiến sát trở lại ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi giá dầu diesel bán lẻ tại các cây xăng chạm mốc cao kỷ lục do tác động trực tiếp từ cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông, buộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) phải tính đến phương án xả kho dầu dự trữ khẩn cấp.

Trước đó, OPEC+ đã phát đi tín hiệu sẽ tạm ngừng các đợt nâng hạn ngạch sản lượng cho đến hết năm nay, sau khi đã thống nhất một chuỗi đợt tăng nhẹ mang tính thăm dò trong vòng 6 tháng tính đến hết tháng 8 vừa qua.

Theo thông cáo ngày 4/10, nhóm 7 quốc gia nòng cốt sẽ tiếp tục nhóm họp trực tuyến vào ngày 1/11 tới nhằm chốt kế hoạch khai thác cụ thể cho tháng 12. Chính sách khai thác cho toàn bộ năm 2027 sẽ chính thức được định đoạt tại Hội nghị toàn thể cấp Bộ trưởng của OPEC+ diễn ra vào ngày 29/11 tới. Ủy ban JMMC cũng sẽ tổ chức phiên họp tiếp theo vào cùng ngày.

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