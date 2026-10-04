Sự cộng sinh bắt buộc

Nhờ môi trường đầu tư ổn định, dự án Kim Long Motor Huế liên tục mở rộng quy mô và nâng tổng vốn đầu tư. Ảnh: Kim Long Motor

Một thống kê gần đây cho thấy, thành phố Huế hiện có khoảng 7.300 DN đang hoạt động, đóng góp hơn 40% tổng thu ngân sách địa phương và tạo việc làm cho khoảng 120.000 lao động. Dù vậy, mật độ DN tại Huế mới đạt khoảng 45 DN/vạn dân, chưa bằng một nửa mức bình quân cả nước. Bên cạnh đó, DN ở Huế chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ. Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, thành phố đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số (từ 10% trở lên). Muốn bứt phá, Huế buộc phải khơi thông và dựa vào dòng vốn, năng lực quản trị từ các DN, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

Mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương thành phố Huế với chủ đề “Huế - Thành phố di sản, công nghệ và dịch vụ chất lượng cao”, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định, thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, với quan điểm “nơi thành công của DN cũng chính là thành công của thành phố”. Đại diện lãnh đạo thành phố Huế cũng cam kết xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy DN làm trung tâm; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị (NQ 68) về phát triển kinh tế tư nhân.

Quan điểm “Thành công của DN là thành công của thành phố” mang những nội hàm mới gắn liền với sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang đồng hành, chịu trách nhiệm thực chất và vị thế mới của đô thị Huế trực thuộc Trung ương. Thành phố ưu tiên sàng lọc chất lượng đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh, hỗ trợ phát triển DN số và đột phá phương thức hợp tác công - tư trong nhiều lĩnh vực mới. Với sự chuyển dịch này, Huế không đi theo hướng công nghiệp nặng ồ ạt mà phát triển công nghiệp xanh, đô thị di sản, công nghệ và dịch vụ sáng tạo.

Thành phố Huế cam kết tạo môi trường an toàn và ổn định cho nhà đầu tư. Dự án Kim Long Motor Huế được xem là động lực chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao là minh chứng. Nhờ môi trường đầu tư ổn định, dự án liên tục mở rộng quy mô và nâng tổng vốn đầu tư. Hệ sinh thái được đa dạng hóa. Được hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục, Kim Long Motor Huế kết hợp với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới nhằm biến Huế thành trung tâm xe năng lượng mới. Mặt khác, để DN an tâm “cắm rễ” lâu dài, thành phố cho phép liên danh của Kim Long Motor làm nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu công nghiệp số 2 để mở rộng tổ hợp công nghiệp phụ trợ. Dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây cũng đang được đề xuất triển khai nhằm ổn định đời sống cho kỹ sư và công nhân của tổ hợp này.

Dưới góc độ định hướng chiến lược, thành phố Huế thông qua Kế hoạch 295/KH-UBND ngày 8/7/2025 triển khai NQ 68 nhằm phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, cần nhìn nhận là Huế vẫn chưa có nhiều DN tư nhân quy mô lớn đủ sức dẫn dắt thị trường hoặc tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khi đó, các dự án lớn vẫn phụ thuộc đáng kể vào DN ngoại tỉnh và khu vực FDI.

Bên cạnh bứt phá của các “sếu đầu đàn”, khối DN nhỏ và vừa (SMEs) vẫn phải đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Đó là vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai và hạ tầng, quỹ đất sạch thường ưu tiên các dự án lớn; giữa chính sách và thực thi vẫn còn khoảng cách khi quyết tâm đổi mới ở cấp lãnh đạo đôi khi chưa đồng bộ ở tầng nấc cán bộ thực thi trực tiếp; thách thức đặt ra trong chuyển đổi xanh khi đa số SMEs thiếu vốn và công nghệ để đáp ứng ngay các tiêu chuẩn ESG khắt khe hay chuyển đổi số sâu rộng. Đặc biệt là nguy cơ đứng ngoài chuỗi cung ứng, SMEs địa phương chưa tạo thành cụm liên kết ngành đủ mạnh để trở thành nhà cung cấp phụ trợ cho các tập đoàn lớn.

Đây là khoảng trống cần được nhìn nhận rõ. NQ 68 không chỉ tạo cơ hội thúc đẩy sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, mà còn là cơ hội để DN Huế chuyển từ “đông về số lượng” sang nâng cao năng lực, công nghệ và sức cạnh tranh thực chất. Là một đô thị di sản, việc xây dựng cộng đồng DN tư nhân lớn mạnh ở Huế gắn liền với các tiêu chuẩn ESG, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh không chỉ giải quyết bài toán tăng trưởng, mà còn là chìa khóa cốt lõi để bảo vệ môi trường, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm “đô thị sinh thái, di sản xanh” có sức cạnh tranh toàn cầu.

Thực tế gần đây, nhận thấy sự chậm trễ của bộ máy hành chính có thể làm mất đi cơ hội đầu tư, lãnh đạo thành phố đưa ra quan điểm như một mệnh lệnh hành chính để buộc các sở, ngành phải thay đổi. Đó là, chuyển hoàn toàn từ tư duy “quản lý, cấp phép” sang tư duy “phục vụ, lấy DN làm trung tâm”. Thành phố cần nội lực của DN để phát triển kinh tế và hoàn thành các mục tiêu đô thị lớn, còn DN cần một chính quyền kiến tạo để yên tâm bỏ vốn đầu tư lâu dài. Đó là mối quan hệ cộng sinh mà cả chính quyền và DN không thể đứng ngoài cuộc.

Để sự “cộng sinh bắt buộc” này đơm hoa kết trái, Huế không chỉ cần những cái bắt tay chiến lược với các tập đoàn lớn, mà còn cần những chính sách “bệ đỡ” thiết thực để tiếp sức cho cộng đồng SMEs địa phương. Khi chính quyền dám chịu trách nhiệm, hành động vì DN, và DN chủ động nâng tầm năng lực để đồng hành cùng thành phố, khát vọng về một đô thị di sản xanh, hiện đại và giàu sức sống kinh tế sẽ không còn là câu chuyện của tương lai xa.