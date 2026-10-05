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ClockThứ Hai, 05/10/2026 17:33

Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

HNN.VN - Chiều 5/10, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền có buổi làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế. Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Nguyễn Thị Phương Nam tiếp và làm việc với đoàn.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố Quyết định thành lập Phân hiệu thành phố HuếBáo chí đặt nhiều câu hỏi về sách giáo khoa, giải phóng mặt bằngLãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đề

Hai đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại buổi làm việc. 

Đây là hoạt động nhằm gắn lý luận với thực tiễn, giúp cán bộ, giảng viên, học viên cập nhật thêm kiến thức, kinh nghiệm về công tác báo chí, truyền thông và hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí tại địa phương. 

Đoàn gồm 18 thành viên là cán bộ, giảng viên và học viên Lớp Cao học Quản lý Phát thanh truyền hình và Báo mạng điện tử K31.2, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Nguyễn Thị Phương Nam giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và quá trình vận hành của đơn vị sau hơn một năm sáp nhập. Hiện đơn vị duy trì 6 phòng chức năng, triển khai mô hình tòa soạn hội tụ nhằm tăng cường tính liên thông, tối ưu hóa quy trình sản xuất, biên tập và phân phối nội dung trên đa nền tảng số.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng các thành viên trong đoàn đã chia sẻ, trao đổi, thảo luận về thực tiễn quản lý và vận hành tòa soạn hội tụ, những thuận lợi, thách thức trong sản xuất nội dung số, định hướng phát triển sản phẩm truyền thông, cơ cấu bản tin, cũng như công tác thu hút và quản lý đội ngũ cộng tác viên trong tình hình mới….

Tiến sĩ Phạm Thị Mai Liên, giảng viên Viện báo chí, Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, buổi làm việc là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần bổ sung kiến thức cho công tác đào tạo báo chí, truyền thông gắn với yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay. Qua đó, Viện sẽ nâng cao năng lực vận dụng kiến thức lý luận vào nghiên cứu, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và Báo mạng điện tử.

Phương Diệu
 Từ khóa:
Báo và Phát thanhTruyền hình HuếHọc viện báo chílàm việcHuế
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