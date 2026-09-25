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Thế giới

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

ClockThứ Hai, 05/10/2026 18:02
Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

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 Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Thủ tướng Marrero khẳng định chính quyền đã gỡ bỏ mọi rào cản nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân gia tăng sản xuất và tạo ra nhiều của cải hơn.

Động thái này nằm trong gói 176 biện pháp cải cách kinh tế-xã hội được Cuba thông qua vào tháng 6/2026, được đánh giá là một trong những cuộc chuyển đổi mô hình sâu sắc nhất của đất nước trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các kết quả ban đầu vẫn chưa phản ánh rõ nét vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Nền kinh tế Cuba hiện đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng do ảnh hưởng kéo dài từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và bất cập trong quản lý. Sau giai đoạn sụt giảm 15% từ năm 2020 đến 2025, các dự báo độc lập ước tính GDP của quốc đảo Caribe này có thể tiếp tục giảm 10,3% trong năm nay.

https://nhandan.vn/cuba-cap-phep-3600-doanh-nghiep-tu-nhan-trong-3-thang-post992972.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Cubacấp phépdoanh nghiệp tư nhân
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