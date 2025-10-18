Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thông báo kết quả bầu thủ tướng

Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi chính thức được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kết quả được Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro công bố sau đó cho thấy bà Sanae Takaichi nhận được 237 phiếu trên tổng số 465 phiếu hợp lệ, chính thức được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Nhật Bản thứ 104 và là nữ Thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1885 mà không cần đến vòng bỏ phiếu thứ hai. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện sau đó chủ yếu mang tính thủ tục, bởi theo quy định, nếu kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện khác với Hạ viện thì kết quả bầu tại Hạ viện sẽ là kết quả cuối cùng.

Kết quả bỏ phiếu không nằm ngoài dự đoán do đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác mới trong liên minh cầm quyền là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) đã đạt được nhất trí cùng ủng hộ bà Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản, 1 ngày trước khi diễn ra phiên họp bất thường của Quốc hội.

Theo kế hoạch, nội các Takaichi sẽ ra mắt vào tối cùng ngày, sau lễ bổ nhiệm Thủ tướng và lễ phê chuẩn nội các tại Hoàng cung. Tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích các nguyên tắc cơ bản và chính sách chủ chốt của chính quyền mới.

Truyền thông Nhật Bản cho biết tính đến sáng 21/10, Nội các mới sẽ có đủ 3 chính trị gia từng tham gia tranh cử chức Chủ tịch LDP, theo đó cựu Tổng Thư ký LDP Motegi Toshimitsu giữ chức Ngoại trưởng; Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Koizumi Shinjiro làm Bộ trưởng Quốc phòng; Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa làm Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara sẽ đảm nhiệm Chánh Văn phòng Nội các, còn bà Satsuki Katayama giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Bà Takaichi, 64 tuổi, lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện năm 1993, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong chính quyền và trong đảng Dân chủ Tự do như Bộ trưởng An ninh Kinh tế, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của LDP.

Như vậy, bà Takaichi là người thứ 66 giữ chức Thủ tướng Nhật Bản, kể từ khi thủ tướng đầu tiên là ông Ito Hirobumi nhậm chức vào năm 1885. Thời gian đảm nhiệm Thủ tướng Nhật Bản được tính từ khi Nội các được thành lập cho đến khi đồng loạt từ chức, sau khi thủ tướng tự nguyện từ chức hoặc khi Quốc hội họp lần đầu tiên sau bầu cử Hạ viện.

Xét về quê quán, tỉnh Yamaguchi đứng đầu khi đóng góp tới 8 người từng đảm nhiệm thủ tướng, trong khi Tokyo đứng thứ hai, với 5 người. Tỉnh Nara lần đầu tiên có thủ tướng xuất thân ở địa phương này sau khi bà Takaichi được bầu.

Thủ tướng Nhật Bản trẻ nhất trong lịch sử Nhật Bản là ông Ito Hirobumi nhậm chức khi mới 44 tuổi 2 tháng. Tuy nhiên, xét từ thời điểm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, ông Abe Shinzo là thủ tướng trẻ nhất khi được bầu ở tuổi 52 và cũng là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất với 3.188 ngày.

Một số dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi:

- Sinh ngày 7/3/1961 tại Osaka, lớn lên tại Nara.

- Năm 1984: Tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kobe. Sau đó theo học tại Học viện Quản lý chính quyền và kinh tế Matsushita - cái nôi đào tạo các chính trị gia của Nhật Bản.

- Năm 1984: Chuyển đến Mỹ, làm việc tại Văn phòng của nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Patricia Schroeder.

- Năm 1992: Thất bại tại cuộc bầu cử vào Thượng viện đầu tiên.

- Năm 1993: Được bầu làm nghị sĩ lần đầu tiên tại Hạ viện.

- Năm 2002: Giữ chức Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

- Năm 2006: Lần đầu tiên vào Nội các với chức danh Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Okinawa và Vùng lãnh thổ phương Bắc tại Chính quyền Abe Shinzo 1.0.

- Năm 2012: Giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách LDP.

- Năm 2014: Giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Đến năm 2017 từ chức và năm 2019 được bổ nhiệm lại chức vụ này.

- Năm 2021: Dưới sự ủng hộ của ông Abe Shinzo, lần đầu tiên tham gia tranh cử Chủ tịch LDP và đứng thứ hai. Sau đó được bầu lại vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách LDP.

- Năm 2022: Giữ chức vụ Bộ trưởng An ninh Kinh tế.

- Năm 2024: Lần thứ hai thất bại trong bầu cử Chủ tịch LDP. Sau đó từ chối lời mời của Thủ tướng Shigeru Ishiba tham gia Nội các và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban đối sách tội phạm an ninh mạng, khủng bố và an ninh công cộng của LDP.

- Năm 2025: Lần thứ ba tham gia bầu cử Chủ tịch LDP, giành thắng lợi trước 4 ứng cử viên khác và được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên, cũng là Thủ tướng Nhật Bản thứ 104.