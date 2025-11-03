  • Huế ngày nay Online
40 thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức thành phố Huế năm 2025

HNN.VN - Chiều 10/11, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Huế công bố kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025. Theo đó, có 40 thí sinh trúng tuyển trong tổng số 50 chỉ tiêu được giao, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị theo quy định.

Điều chỉnh lịch thi phỏng vấn công chức để bảo đảm an toàn trong mưa lũTạm hoãn tổ chức phỏng vấn vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025 339 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

Thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Huế năm 2026 

Căn cứ Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 7/11/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng công chức đã ban hành Thông báo số 5227/TB-HĐTDCC ngày 10/11/2025, chính thức công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2025. Trong tổng số 236 thí sinh có tên trong danh sách dự thi phỏng vấn, 218 người tham dự, 18 người vắng mặt; kết quả, 40 thí sinh trúng tuyển, 196 người không trúng tuyển.

Các thí sinh trúng tuyển được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2025 để được xem xét ban hành quyết định tuyển dụng. Hồ sơ bao gồm các văn bằng, chứng chỉ, lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ liên quan theo quy định hiện hành.

Trước đó, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025 được tổ chức nghiêm túc, công khai, minh bạch với 836 thí sinh đăng ký dự thi, nhằm tuyển chọn 50 chỉ tiêu vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc thành phố Huế. Kỳ thi gồm hai vòng: Thi trắc nghiệm kiến thức chung và ngoại ngữ trên máy tính; vòng 2 là bài thi viết và phỏng vấn trực tiếp để đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và năng lực thực thi công vụ.

Việc tổ chức kỳ thi được thực hiện đúng quy định, khách quan, công bằng, qua đó lựa chọn được đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Huế trong giai đoạn mới.

HẢI THUẬN
