Chuyển động từ nền hành chính phục vụ

Cán bộ phường Vỹ Dạ xử lý hồ sơ trên môi trường số

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu, cán bộ không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn hỗ trợ người dân thao tác trên môi trường số, kiểm tra dữ liệu và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Đến làm TTHC tại phường, ông Nguyễn Đức Trọng, tổ dân phố Thành Trung cho biết, điều ông thấy rõ là cán bộ hướng dẫn khá cụ thể, từ việc chuẩn bị giấy tờ đến thao tác nộp hồ sơ trên hệ thống. “Trước đây nghe nói nộp hồ sơ trực tuyến tôi cũng ngại vì không quen thao tác, nhưng đến nơi được cán bộ hướng dẫn từng bước nên làm nhanh hơn”, ông Trọng chia sẻ.

Bà Trương Thị Thu Hiền, phụ trách lĩnh vực hộ tịch phường Hóa Châu cho biết, nhiều hồ sơ hộ tịch hiện nay đòi hỏi phải kiểm tra, đối chiếu kỹ do thông tin cư trú thay đổi hoặc dữ liệu chưa đồng bộ. Vì vậy, cán bộ phải chủ động rà soát, xác minh và phối hợp với các bộ phận liên quan để bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn.

Dù áp lực, nhưng kết quả giải quyết TTHC tại Hóa Châu cho thấy nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong duy trì chất lượng phục vụ người dân. Từ đầu năm đến ngày 24/6/2026, phường đã tiếp nhận 4.251 hồ sơ TTHC; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không phát sinh hồ sơ trễ hẹn.

Theo ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, để nâng hiệu quả CCHC, phường không chỉ công khai thủ tục và lệ phí, mà còn yêu cầu từng bộ phận theo dõi sát tiến độ xử lý hồ sơ, kịp thời hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ, nhất là các hồ sơ hộ tịch, đất đai, chứng thực. Phường tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các bộ phận để hạn chế hồ sơ trễ hạn, không để phát sinh tồn đọng kéo dài.

Trong khi đó, áp lực trong thực hiện CCHC ở xã A Lưới 1 đến từ đặc thù miền núi, dân cư phân tán, nhiều thôn bản cách xa trung tâm. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, không ít người dân vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ.

Ông Hải cho rằng, giải quyết TTHC là thước đo thể hiện hiệu quả phục vụ của chính quyền đối với người dân. Dù khối lượng công việc tăng lên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương vẫn xác định lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, tập trung nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định. “Trong 6 tháng đầu năm, xã A Lưới 1 đã tiếp nhận 3.201 hồ sơ; giải quyết 3.126 hồ sơ, trong đó 3.057 hồ sơ đúng và trước hẹn, đạt 97,8%”, ông Hải thông tin.

Giữ thông suốt việc giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động tích cực tại Hóa Châu, A Lưới 1 cũng là "lát cắt" trong bức tranh CCHC chung của thành phố Huế trong 6 tháng đầu năm. Theo UBND thành phố, Huế đã đơn giản hóa 520 TTHC, phân cấp 89 TTHC và phân quyền 9 TTHC; đồng thời phê duyệt bổ sung 538 quy trình nội bộ, quy trình điện tử phục vụ giải quyết hồ sơ. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố ghi nhận 175.365 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 100%; trong đó, 169.220 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt 99,4%.

Không chỉ duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở mức cao, thành phố tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều TTHC được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn; việc tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính từng bước phát huy hiệu quả, giúp người dân có thêm lựa chọn khi thực hiện các giao dịch hành chính. Thành phố còn triển khai 166 điểm đại lý dịch vụ công để hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường số. Đồng thời, duy trì các điểm bưu cục tại trụ sở xã, phường cũ nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, trả kết quả được thông suốt.

“Cách làm này giúp người dân, nhất là ở vùng xa hoặc chưa quen thao tác trên môi trường số, vẫn được hỗ trợ thực hiện thủ tục và nhận kết quả thuận tiện hơn”, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cho biết.

Theo ông Tuấn, trong thực hiện CCHC, điều quan trọng không chỉ là giải quyết hồ sơ đúng hạn mà còn phải tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện thủ tục. “Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ không bị gián đoạn, hạn chế tối đa việc người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần khi thực hiện các TTHC”, ông Tuấn nhấn mạnh.