Cải cách hộ tịch, công chứng: Thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức

Cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trả kết quả hồ sơ tại bộ phận 1 cửa xã Khe Tre

Đơn giản hóa thủ tục

Hộ tịch là lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống mỗi người, ghi nhận các sự kiện quan trọng như khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính thông tin… Đây không chỉ là cơ sở bảo đảm quyền nhân thân mà còn tạo nền tảng cho các giao dịch dân sự. Trước đây, việc thực hiện các thủ tục hộ tịch thường phải qua nhiều khâu, nhiều cấp, gây mất thời gian, công sức cho người dân.

Với tinh thần cải cách hành chính và chuyển đổi số, các thủ tục hành chính (TTHC) đã được đơn giản hóa theo hướng giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết. Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp xã, phường, qua đó giảm đáng kể việc đi lại. Bà Nguyễn Thị Lan (trú đường Trần Phú) chia sẻ: Trước đây khi làm thủ tục cải chính hộ tịch cho con phải đi lại nhiều lần, thời gian chờ đợi kéo dài. Nay được cán bộ hướng dẫn cụ thể, hồ sơ xử lý nhanh, có thể nộp trực tuyến nên rất thuận tiện.

Song song với lĩnh vực hộ tịch, hoạt động công chứng cũng có bước chuyển mạnh mẽ. Các quy định mới đã mở rộng hình thức, tạo điều kiện cho việc chứng thực bản sao, chứng nhận chữ ký và từng bước triển khai dịch vụ công chứng theo hướng hiện đại. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả được cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề công chứng.

Ông Võ Quang Lãm, Chủ tịch Hội Công chứng viên thành phố cho biết: Cải cách rõ nét nhất là việc tinh gọn hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết và áp dụng công nghệ trong xử lý thủ tục. Nhờ đó, người dân không còn phải đi lại nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện để công chứng viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Hiệu quả nhiều mặt

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hộ tịch và công chứng đã mang lại thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Theo Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Hưng, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, cho phép người dân nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ và nhận kết quả linh hoạt.

Việc phân cấp, phân quyền theo hướng tăng thẩm quyền cho cấp cơ sở đã đưa dịch vụ công đến gần dân hơn. Nhiều thủ tục như thay đổi, cải chính hộ tịch hiện có thể thực hiện ngay tại nơi cư trú, không cần quay lại địa phương đăng ký ban đầu, qua đó giảm đáng kể chi phí và thời gian.

“Hệ thống dữ liệu hộ tịch và công chứng từng bước được liên thông giữa các cơ quan, hạn chế tình trạng trùng lặp, sai sót hồ sơ, đồng thời phục vụ hiệu quả cho nhiều thủ tục liên quan. Đây là một trong những nền tảng quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố”, ông Nguyễn Văn Hưng khẳng định.

Thực tế cho thấy, thời gian giải quyết các thủ tục công chứng được rút ngắn, chi phí rõ ràng, minh bạch; người dân có thể tiếp cận dịch vụ tại nhiều tổ chức hành nghề công chứng khác nhau. Hoạt động công chứng vì thế ngày càng trở thành dịch vụ pháp lý thiết yếu, gắn với nhu cầu đời sống, không còn là điểm nghẽn trong giao dịch dân sự.

Cải cách hộ tịch và công chứng không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện TTHC mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự phục vụ của cơ quan nhà nước.