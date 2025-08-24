Lãnh đạo địa phương phải xuống địa bàn phụ trách chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10

Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó với bão số 10

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 đang di chuyển về phía Biển Đông với tốc độ từ 35 - 40 km/giờ, có xu hướng mạnh thêm; sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11 (tương đương từ 103 - 117 km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong các ngày đến, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây bắc và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung nước ta; trong đó, có TP. Huế.

Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống và ứng phó thiên tai. Nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10, chủ động triển khai công tác ứng phó theo kế hoạch đã được phê duyệt theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Chỉ đạo bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với mưa bão trong mọi tình huống. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, kích hoạt các hình thức cảnh báo thiên tai để Nhân dân biết và chủ động phòng, chống.

Khẩn trương rà soát và kiên quyết di dời người dân ra khỏi các vùng xung yếu, nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét; không để người dân ở lại trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp xuống địa bàn phụ trách để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại lớn do thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo.

Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 và thường xuyên báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy.