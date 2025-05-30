Bước tiến trong công tác quản lý

Quá trình cấp đổi thẻ đảng viên được thực hiện nhanh chóng, tạo thuận lợi tối đa cho người đến làm thủ tục tại phường Phú Xuân

Triển khai đồng loạt

Những ngày qua, đông đảo đảng viên tại phường Thuận Hóa đã đến các điểm tiếp nhận hồ sơ CĐTĐV trên địa bàn. Có mặt từ sớm tại trụ sở Công an phường Thuận Hóa, ông Đoàn Văn Diễn chia sẻ: “Tôi nhận thấy việc CĐTĐV trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rất tiện lợi, là bước đi quan trọng trong tiến trình ứng dụng công nghệ số vào công tác đảng, giúp thủ tục trở nên thuận tiện, nhanh gọn và chính xác. Với tinh thần tiên phong và gương mẫu, tôi đã sớm đến đây làm thủ tục để đảm bảo tiến độ chung”.

Theo thông tin từ Ban Xây dựng đảng Đảng ủy phường Thuận Hóa, đơn vị phối hợp cùng Công an phường Thuận Hóa đã và đang triển khai thu nhận hồ sơ CĐTĐV tại 5 điểm tiếp nhận trên địa bàn.

Để đáp ứng nhu cầu, bảo đảm tiến độ việc CĐTĐV, Ban Xây dựng đảng và Công an phường Thuận Hóa đã duy trì lịch làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, từ 7h30 đến 22h00, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, theo lịch bố trí danh sách cụ thể của từng chi bộ. Trong đó, ưu tiên địa điểm gần nơi cư trú, tạo điều kiện thuận lợi, tránh ùn tắc và bảo đảm an ninh trật tự.

Chỉ hơn 4 ngày triển khai đầu tiên đã có khoảng 1.500 lượt đảng viên đến các điểm tiếp nhận để làm thủ tục CĐTĐV. Việc CĐTĐV trên môi trường số giúp xây dựng nền hành chính hiện đại. Qua đó, không chỉ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn là bước cụ thể hóa Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong tình hình mới.

Công an phường Phú Xuân hướng dẫn đảng viên kê khai thông tin cấp đổi thẻ đảng viên

Tại phường Phú Xuân, cán bộ và chiến sĩ Công an phường cũng duy trì làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, từ sáng cho đến tối và không kể ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tránh ùn tắc và bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình làm thủ tục CĐTĐV. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Xuân đã bố trí đoàn viên trực tiếp đưa đón các đảng viên lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn để thuận tiện hơn khi đến làm thủ tục, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và sự quan tâm sâu sát đối với từng trường hợp cụ thể.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cho biết: Với tinh thần xung kích và trách nhiệm, những ngày qua, tuổi trẻ thành phố Huế đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác CĐTĐV theo mẫu mới gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại trụ sở tiếp công dân công an các xã, phường.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên được phân công 3 ca trực buổi sáng, chiều và tối nhằm đảm bảo hoạt động hỗ trợ diễn ra liên tục và kịp thời, như: Hỗ trợ hướng dẫn, sắp xếp hồ sơ; giúp đỡ đảng viên cao tuổi, người khó khăn trong việc kê khai thông tin; phối hợp cùng lực lượng kỹ thuật rà soát dữ liệu, đối chiếu thông tin nhằm đảm bảo mỗi hồ sơ được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Hoạt động không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ CĐTĐV theo kế hoạch mà còn thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Huế về triển khai CĐTĐV trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, những ngày qua, Công an TP. Huế đã đồng loạt triển khai Chiến dịch cao điểm thu nhận hồ sơ CĐTĐV trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố đã triển khai, trang cấp thiết bị cho 40 công an các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đồng thời, bố trí nguồn lực để triển khai thu nhận hồ sơ CĐTĐV nhằm chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra. Chỉ trong những ngày đầu triển khai chiến dịch cao điểm, đã có hơn 15.300 lượt đảng viên đến các điểm tiếp nhận để làm thủ tục CĐTĐV.

Việc triển khai CĐTĐV trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử là để thu thập, xác thực danh tính của đảng viên, xây dựng Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của Đảng. Đồng thời, đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa, hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ chuyển đổi số.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, Công an thành phố Huế quyết tâm hoàn thành tốt công tác thu nhận thông tin, CĐTĐV theo đúng thời gian, tiến độ và chất lượng đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ.