Trộm cắp trên công trường và bất cập trong công tác quản lý

Nhà thầu đã thi công dây cáp điện đi nổi tạm thời tại đoạn tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An

Thiệt hại tài sản

Từ năm 2023 đến nay, nhiều công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, phường liên tiếp bị mất cắp vật tư, thiết bị khiến nhà thầu bị thiệt hại nặng, chủ đầu tư cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Việc mất cắp với tài sản lớn trên công trình xây dựng gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhà thầu thi công cũng như khó khăn cho công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Tại Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ do Ban Quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Việt Anh thi công, xây lắp phần hạng mục bổ sung như bó vỉa, trồng cây xanh, thi công hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng. Từ thời điểm giữa năm 2023 đến cuối năm 2024, trong quá trình thi công, nhà thầu đã phát hiện 750m cáp ngầm đồng và 260m cáp đồng trần bị kẻ gian cắt trộm. Nhiều nắp hố ga, hộp tiếp điện cũng bị đập phá để lấy sắt và cắt cáp. Cũng tại công trình này, trước đó, công nhân thi công của Công ty CP Đầu tư Việt Anh đã phát hiện bị mất cắp khoảng 1.500m dây đồng trần cùng với 700m dây cáp đồng ngầm. Sau các lần bị trộm vật tư, tổng giá trị tài sản đơn vị thi công bị mất đã lên tới 575 triệu đồng.

Đầu năm 2025, tại tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An do BQL dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư, dù công trình mới hoàn thành đưa vào sử dụng, nhà thầu thi công kiểm tra thì đã phát hiện khoảng 1,4km đường dây điện ngầm ở tuyến đường này bị kẻ trộm lấy mất. Theo nhà thầu thi công, mỗi mét dây điện ngầm thi công ở đường Phú Mỹ - Thuận An có trị giá khoảng 600.000 đồng, việc mất dây diện ngầm hàng loạt gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Liên quan đến vụ việc này, tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm chiếu sáng tại dải phân cách tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, thực hiện các bước điều tra tiếp theo để điều tra làm rõ vụ án.

Những bất cập

Theo BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, qua kiểm tra hiện trường và các thông tin phản ánh liên quan, trước thời điểm nghiệm thu, kết thúc bảo hành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dự án đường Phú Mỹ - Thuận An, BQL dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã kiểm tra việc mất cắp dây cáp ngầm điện chiếu sáng giữa dải phân cách tại dự án đường Phú Mỹ - Thuận An. BQL dự án đã gửi các văn bản cho cơ quan công an và các cơ quan chức năng.

Trước mắt, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường trục chính Phú Mỹ - Thuận An, Ban QLDA đã phối hợp làm việc với BQL dự án Đầu tư Xây dựng Công trình giao thông (đơn vị chủ đầu tư), Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thành (nhà thầu thi công) đã thi công dây cáp điện đi nổi tạm thời tại đoạn tuyến bị mất cắp dây cáp ngầm.

Việc mất cắp dây cáp điện chiếu sáng ngầm giữa dải phân cách tại dự án đường Phú Mỹ - Thuận An vào thời điểm đầu tháng 12/2024, khi công trình chưa nghiệm thu kết thúc bảo hành, quyết toán là trường hợp bất khả kháng. Đến nay, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thành đã thi công dây cáp điện đi nổi tạm thời tại đoạn tuyến, cơ quan công an cũng đang trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nên chưa có kết quả về động cơ lấy cắp, đối tượng phạm tội.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, BQL dự án là đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, không có chức năng, nghiệp vụ điều tra; đồng thời cũng không có đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trực thuộc để kịp thời xử lý các sự cố hư hỏng, mất cắp thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang vận hành như điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước.

Từ thực tế những hạn chế, bất cập trong công tác vận hành, duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật nêu trên và căn cứ các quy định pháp lý hiện hành, đồng thời thực hiện chủ trương tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo và trùng lắp chức năng nhiệm vụ, BQL dự án đề xuất UBND thành phố Huế chuyển giao toàn bộ chức năng tiếp nhận và quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị đã được đầu tư hoàn thành trên địa bàn Khu đô thị An Vân Dương của đơn vị cho Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng, Trung tâm Công viên cây xanh hoặc cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Huế (nếu được thành lập sau này). Sau khi có quyết định của UBND thành phố về chuyển giao đơn vị quản lý, vận hành, BQL dự án sẽ lập đầy đủ hồ sơ theo quy định để bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.