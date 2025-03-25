Trao quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty CP KCN Gilimex

Lãnh đạo phường Phú Bài trao quyết định cho doanh nghiệp

Theo Quyết định, UBND phường Phú Bài cho Công ty CP KCN Gilimex thuê diện tích hơn 3 triệu m² đất tại phân khu A và B của KCN Gilimex, thời hạn sử dụng đến ngày 10/3/2071. Việc cho thuê đất được thực hiện theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, không qua đấu giá quyền sử dụng đất nhằm phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án KCN Gilimex sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp phía Nam thành phố Huế, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài khẳng định: Việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP KCN Gilimex thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex là nỗ lực lớn của địa phương; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP KCN Gilimex sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.