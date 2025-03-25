  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/08/2025 17:29

Trao quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty CP KCN Gilimex

HNN.VN - Chiều 29/8, UBND phường Phú Bài tổ chức lễ trao quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Gilimex thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex.

Ra mắt 3 trạm chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biểnĐặt nền móng cho sự phát triển toàn diện Phú Bài: Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu người đuối nướcỨng dụng công nghệ AI vào quản lý hành chính tại phường Phú BàiHưởng ứng 5 tuần cao điểm thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Lãnh đạo phường Phú Bài trao quyết định cho doanh nghiệp

Theo Quyết định, UBND phường Phú Bài cho Công ty CP KCN Gilimex thuê diện tích hơn 3 triệu m² đất tại phân khu A và B của KCN Gilimex, thời hạn sử dụng đến ngày 10/3/2071. Việc cho thuê đất được thực hiện theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, không qua đấu giá quyền sử dụng đất nhằm phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án KCN Gilimex sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp phía Nam thành phố Huế, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài khẳng định: Việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP KCN Gilimex thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex là nỗ lực lớn của địa phương; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP KCN Gilimex sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thanh Đoàn
 Từ khóa:
Phú Bài trao Quyết địnhchuyển mục đíchsử dụng đấtcho Công tyCP KCN Gilimex
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đáp ứng kỳ vọng của người dân”

Điều này được ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) chia sẻ với Thừa Thiên Huế Cuối tuần khi trao đổi về những nội dung quan trọng của Luật Đất đai năm 2024.

“Đáp ứng kỳ vọng của người dân”
Tránh tình trạng hợp thức hóa cho các sai phạm về thẩm quyền giao đất

Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, trong quá trình thảo luận dự án Luật Đất đai (sửa đổi), có ý kiến đề nghị nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền, tránh tình trạng hợp thức hóa cho các sai phạm về thẩm quyền giao đất.

Tránh tình trạng hợp thức hóa cho các sai phạm về thẩm quyền giao đất

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top