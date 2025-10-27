Kết nối việc làm trong nước và ngoài nước cho người dân

Doanh nghiệp tư vấn cho hộ dân về các việc làm ở nước ngoài. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại hội nghị, báo cáo viên Sở Nội vụ đã giới thiệu chi tiết một số cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nội dung tập trung vào điều kiện tham gia, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, các thủ tục hồ sơ cũng như hỗ trợ từ chính quyền nhằm đảm bảo người lao động được tiếp cận việc làm một cách an toàn và thuận lợi.

Người dân tham gia được tư vấn trực tiếp bởi đại diện Công ty TNHH Giáo dục quốc tế và Phát triển nhân lực Intrase Huế, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong và Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế miền Trung. Các công ty cung cấp thông tin về cơ hội việc làm, chế độ đãi ngộ, chi phí đi lại, chính sách hỗ trợ đào tạo trước khi nhận việc và thu nhập dự kiến. Cùng với đó là chia sẻ kinh nghiệm về thị trường lao động, kỹ năng ứng tuyển và quản lý tài chính khi làm việc ở nước ngoài.